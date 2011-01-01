Tenta il suicidio, salvata dalla polizia di Stato

Una donna che ha tentato il suicidio è stata salvata da un intervento della polizia di Stato. È accaduto la notte scorsa Torino, nel quartiere San Secondo. In seguito a una segnalazione di una conoscente della donna, le forze dell'ordine sono arrivate in tempo nell'appartamento della donna. Intorno alla mezzanotte una donna ha ricevuto un messaggio sul cellulare da parte di una conoscente: era chiara l'intenzione imminente di compiere un gesto autolesivo. Dopo aver ricevuto la chiamata di emergenza, gli agenti del commissariato di polizia di Stato San Paolo hanno rapidamente raggiunto l'abitazione della donna. Giunti sul posto, hanno tentato di contattarla senza ottenere risposta. Dall'interno si sentivano deboli lamenti: da qui la decisione di forzare la porta di ingresso, consci della gravità della situazione. Gli agenti coinvolti, che hanno riportato lievi lesioni, sono riusciti a far soccorrere la donna dagli operatori del 118, salvandole la vita.