Scontro tra due auto a Volpiano, un ferito grave portato al Cto

Un uomo è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto stamane a Volpiano (Torino), lungo la strada provinciale 40 di San Giusto. E' stato portato in codice rosso con l'elicottero all'ospedale Cto di Torino. Lo scontro ha coinvolto due auto. Altri due pazienti sono stati trasportati all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino in codice giallo. Sul posto è intervenuto il 118 di Azienda Zero, con un mezzo di soccorso avanzato, un mezzo di soccorso di base e l'equipe del servizio regionale di elisoccorso.