Icardi in cantiere

Dicono che... dopo averlo indossato metaforicamente per ripararsi dagli attacchi nei cinque anni in cui ha guidato la sanità del Piemonte, ora Luigi Icardi l’elmetto giallo se lo calchi bene in testa quando visita i cantieri. L’ex assessore regionale, infatti, ha da poco assunto la delega all’Urbanistica e Opere Pubbliche nel Comune di Santo Stefano Belbo, di cui era stato sindaco per quasi dieci anni fino all’elezione in Regione nel 2019. Eletto in consiglio comunale nelle ultime votazioni del maggio scorso l’esponente della Lega, nel frattempo passato a presiedere la commissione Salute di Palazzo Lascaris dopo aver ceduto l’assessorato al meloniano Federico Riboldi, è tornato ai vecchi amori municipali. Rinunciando per incompatibilità con le funzioni regionali alla carica di assessore, Icardi è stato comunque investito di un ruolo importante nella ripartizione delle competenze all’interno dell’amministrazione del suo paese. E così l’elmetto giallo, adesso, lo mette in testa davvero.