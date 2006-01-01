Fondazione Crt e Intercultura premiano eccellenza e impegno sociale

Sostenere la ricerca e la formazione, promuovere una cultura dell'internazionalizzazione della scuola, valorizzare il merito e formare i leader di domani: con questi obiettivi Fondazione Crt ha assegnato le borse di studio 2026 per i programmi di Intercultura a quattordici giovani studenti del Piemonte e della Valle d'Aosta che, grazie a questa opportunità, potranno vivere un periodo di studio all'estero, partecipando a un programma di alto valore educativo. Dal 2006 a oggi, la Fondazione Crt ha permesso a 453 studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado - compresi i vincitori di quest'anno - di vivere un'esperienza autentica delle diversità e acquisire nuove competenze utili per la loro vita personale e professionale. La borsa di studio rientra nel progetto "Internazionalizzazione della scuola e mobilità studentesca", promosso dalla Fondazione Intercultura. Il progetto mira a promuovere una buona cultura dell'internazionalizzazione della scuola attraverso ricerca, formazione e borse di studio per la mobilità internazionale dei giovani, un vero e proprio processo capace di sviluppare competenze di cittadinanza globale nell'intera comunità scolastica: "Con il sostegno alle borse di Intercultura la Fondazione Crt conferma il proprio impegno a favore della formazione delle nuove generazioni, nella convinzione che l'incontro con l'altro rappresenti uno strumento fondamentale di crescita personale, educativa e civile - afferma Anna Maria Poggi, presidente della Fondazione Crt -. Le studentesse e gli studenti che partono oggi per questa preziosa esperienza diventeranno veri e propri ambasciatori di dialogo e inclusione". "In un momento storico segnato da incertezze e divisioni, promuovere l'educazione internazionale e al dialogo interculturale significa educare attivamente alla pace" ha dichiarato Mattia Baiutti, segretario generale di Fondazione Intercultura.