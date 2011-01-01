Asti, Nosenzo nuovo presidente della Provincia

Simone Nosenzo è il nuovo presidente della Provincia di Asti. Il sindaco di Nizza Monferrato succede a Maurizio Rasero e guiderà l'ente di piazza Alfieri per i prossimi quattro anni. L'esito del voto di ieri, domenica 21 giugno, ha premiato il primo cittadino nicese con un consenso netto: 612 voti personali, pari a un indice di ponderazione di 53.879 voti, calcolato sulla base della fascia demografica dei Comuni di appartenenza degli elettori. Trattandosi di elezioni di secondo grado, la tornata elettorale ha chiamato alle urne esclusivamente i 1.298 sindaci e consiglieri comunali dell'Astigiano, che hanno espresso la propria preferenza nel seggio centrale di Asti e nelle due sezioni distaccate di Castelnuovo Don Bosco e Nizza Monferrato. Al voto si sono presentati in 642, fermando l'affluenza al 49,46%. "Ringrazio i sindaci e gli amministratori che mi hanno accordato la loro fiducia - ha commentato a caldo il neo eletto presidente -. Il mio impegno sarà quello di lavorare per la Provincia con un focus importante sullo sviluppo dei servizi di area vasta in favore dei Comuni, con un'attenzione particolare per le realtà più piccole. Avremo sempre un occhio di riguardo per la gestione delle infrastrutture, della rete viaria e del patrimonio scolastico provinciale". Nosenzo ha poi tracciato la rotta per il futuro economico e strutturale del territorio: "Le sfide per il domani passano inevitabilmente attraverso il turismo e la logistica. Lavoreremo sodo e in stretta sinergia con i Comuni per sviluppare attività mirate al miglioramento complessivo delle nostre infrastrutture".