A Torino 2.800 nuovi alberi in tre anni

Con la messa a dimora simbolica di un albero su corso Re Umberto, è stato presentato questa mattina il progetto 'Torino cresce nel verde e nella salute', il percorso condiviso di Comune, Asl Città di Torin e Fondazione Compagnia di San Paolo per il ripristino e la valorizzazione delle alberate storiche cittadine. Il progetto, partito nei mesi scorsi, prevede la messa a dimora di circa 2800 alberi in tre anni, con un investimento di 2,5 milioni che prevede anche un sistema di monitoraggio tecnologico per analizzare in modo scientifico gli effetti del verde urbano sulla salute e sulla qualità dell'ambiente. Sono state selezionate 55 alberate e finora sono circa un migliaio le piante messe a dimora. "Investire nel verde urbano - dice il sindaco Stefano Lo Russo - significa valorizzare il nostro patrimonio, ma anche contribuire a mitigare le ondate di calore e restituire spazi di socialità". "Questo è uno dei progetti di sviluppo che la Fondazione ha scelto di sostenere con una responsabilità diretta e una visione di lungo periodo", aggiunge Marco Gilli, presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo, mentre il direttore generale dell'Asl Città di Torino, Carlo Picco evidenza che "con questo progetto avviamo una collaborazione che unisce dati ambientali e sanitari, per valutare in modo oggettivo gli effetti del verde sulla salute e orientare interventi di prevenzione più efficaci". "I viali alberati - conclude l'assessore Francesco Tresso - sono uno degli elementi che connotano il paesaggio urbano di Torino, un patrimonio storico e paesaggistico di straordinario valore, ma anche una risorsa fondamentale per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici".