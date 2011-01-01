Piano casa: Grimaldi (Avs), una grande truffa antisociale

"Il vostro Piano casa si è rivelato per quello che è: una truffa antisociale che svende il patrimonio pubblico invece di rafforzarlo. In Italia l'edilizia residenziale pubblica è ferma al 2,9%, contro una media europea del 15%, e voi rispondete con la vendita senza vincoli. Dopo aver promesso il recupero di 60 mila alloggi, mettete sul piatto 970 milioni già stanziati, sufficienti, se va bene, appena per 35 mila case. Le altre risorse annunciate, fino a 100 mila alloggi e 10 miliardi in dieci anni, non hanno alcuna copertura reale. Intanto 1 milione e 39 mila famiglie sono in povertà assoluta in affitto, 100 mila persone sono senza dimora e oltre 350 mila attendono una casa popolare da anni. Nei prossimi dieci anni altre 400 mila famiglie rischiano lo sfratto, mentre voi non stanziate un euro per affitti e morosità incolpevole. I vostri commissari straordinari potranno scavalcare Comuni e Regioni, derogare ai piani urbanistici e perfino ai vincoli ambientali, aprendo la strada alla speculazione. Noi chiediamo l'opposto: un grande piano pubblico per il diritto all'abitare, case popolari nuove, recupero dell'esistente e stop alla mercificazione della casa". Lo ha detto Marco Grimaldi, vicepresidente di AVS alla Camera nel suo intervento sulla fiducia chiesta dal Governo sul piano casa.