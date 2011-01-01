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Provincia di Asti, Nosenzo raccoglie il testimone di Rasero

Il sindaco leghista di Nizza Monferrato eletto presidente dopo le dimissioni anticipate del predecessore, approdato alla guida della Banca di Asti tra le polemiche. È il primo nicese a conquistare Palazzo Alfieri. Promette attenzione ai piccoli Comuni

La successione era già scritta da fine aprile, quando Maurizio Rasero fu costretto a lasciare anzitempo la guida della Provincia per approdare alla presidenza della Banca di Asti, scelta che innescò un’ondata di polemiche politiche e istituzionali. A raccogliere il testimone è ora Simone Nosenzo. Il sindaco leghista di Nizza Monferrato è stato eletto presidente della Provincia di Asti con un mandato pieno e, sotto l’aspetto locale, addirittura “storico”. Per la prima volta sarà infatti un sindaco di Nizza Monferrato a guidare l’ente di piazza Alfieri per i prossimi quattro anni, con la promessa di riportare al centro i Comuni, soprattutto quelli più piccoli, e di puntare su infrastrutture, turismo e logistica come leve di sviluppo del territorio.

L’esito delle elezioni di secondo livello, riservate a sindaci e consiglieri comunali dell’Astigiano, ha premiato nettamente Nosenzo. Il sindaco di Nizza Monferrato ha raccolto 612 preferenze personali che, applicando il sistema di ponderazione previsto dalla legge in base alla popolazione dei Comuni di appartenenza degli elettori, si traducono in un indice di 53.879 voti ponderati.

Affluenza sotto il 50%

Come avviene per tutte le Province italiane, il presidente è stato eletto con una consultazione di secondo grado. Alle urne erano chiamati esclusivamente i 1.298 amministratori locali del territorio, tra sindaci e consiglieri comunali, che hanno votato nel seggio centrale di Asti e nelle due sezioni distaccate di Castelnuovo Don Bosco e Nizza Monferrato. A esprimere il proprio voto sono stati in 642, con un’affluenza che si è fermata al 49,46%. Non un bel segnale che evidenzia una certa disaffezione, se non una aperta sfiducia, verso la soluzione individuata dal centrodestra.

“Attenzione particolare ai piccoli Comuni”

Le prime parole del neo presidente sono state rivolte a quanti gli hanno accordato la fiducia. “Ringrazio i sindaci e gli amministratori che mi hanno accordato la loro fiducia. Il mio impegno sarà quello di lavorare per la Provincia con un focus importante sullo sviluppo dei servizi di area vasta in favore dei Comuni, con un’attenzione particolare per le realtà più piccole. Avremo sempre un occhio di riguardo per la gestione delle infrastrutture, della rete viaria e del patrimonio scolastico provinciale”

Una dichiarazione programmatica che mette subito in fila le priorità del mandato: servizi condivisi, manutenzione della rete stradale, scuole provinciali e sostegno ai municipi di dimensioni minori, spesso i più in difficoltà nel garantire servizi e investimenti.

Nosenzo guarda però anche alle prospettive economiche dell’Astigiano, indicando due direttrici precise. “Le sfide per il domani passano inevitabilmente attraverso il turismo e la logistica. Lavoreremo sodo e in stretta sinergia con i Comuni per sviluppare attività mirate al miglioramento complessivo delle nostre infrastrutture”. Un riferimento non casuale a due comparti ritenuti strategici per un territorio che punta a valorizzare il patrimonio enogastronomico e paesaggistico, ma che continua a scontare il tema dei collegamenti e della competitività logistica.

“Nuova sfida senza lasciare Nizza”

Pochi minuti dopo la proclamazione ufficiale, avvenuta ieri alle 23.05 da parte dell’Ufficio elettorale provinciale, il neo presidente ha affidato ai social un messaggio di ringraziamento. Nosenzo ha ricordato di essere stato eletto con i 612 voti espressi da sindaci e consiglieri comunali della provincia, ringraziando tutti gli amministratori che si sono recati alle urne, i partiti della coalizione che ne hanno sostenuto la candidatura, il presidente uscente Maurizio Rasero e i componenti della lista civica “cambiAMO NIZZA”, con cui ha amministrato la città in questi anni.

Per il sindaco nicese si tratta di “un risultato importante”, soprattutto perché consente a Nizza Monferrato di esprimere per la prima volta il presidente della Provincia di Asti. Ma il nuovo incarico, assicura, non lo allontanerà dal municipio: “Inizia una nuova sfida alla guida della Provincia, ma al tempo stesso continuerò a lavorare con la stessa voglia e determinazione per la mia città. Sempre a disposizione”.