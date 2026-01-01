Biella celebra i 1200 anni di fondazione

Il 2026 è segnato da una ricorrenza storica per Biella: con quest'anno sono trascorsi esattamente 1200 anni dalla prima attestazione scritta del nome della città. Infatti il 10 luglio 826 gli imperatori Ludovico il Pio e Lotario, con un documento sottoscritto in Germania, concedevano al conte Bosone alcuni beni che si trovavano nella "villa" che si chiamava "Bugella" - nome latino di Biella. A distanza di dodici secoli, l'amministrazione comunale di Biella celebra questa millenaria ricorrenza. Le celebrazioni prenderanno avvio venerdì 10 luglio, esattamente 1200 anni dopo la firma del diploma imperiale, con l'inaugurazione della mostra che esporrà per la prima volta nella storia, a Biella, l'antico documento. Si svilupperanno nella serata del 10 luglio una serie di iniziative a stampo culturale che animeranno Piazza Duomo e la "Piazza Battistero". "Celebrare i 1200 anni della prima attestazione del nome di Biella - spiega il sindaco, Marzio Olivero - significa celebrare una parte importante della nostra storia. È un anniversario che ci permette di riscoprire le origini della città e di condividere questo patrimonio con i biellesi e con chi verrà a visitarla". Il vice sindaco Sara Gentile, aggiunge: "In passato il documento dell'826 e la sua collocazione furono oggetto dell'interessamento di illustri cittadini biellesi, primo fra tutti Quintino Sella che ne fece anche eseguire un fac-simile in fotografia. Nel 1926 l'Amministrazione Comunale di Biella tentò, senza successo, di acquisire il documento: a distanza di 100 anni, il sindaco Olivero ed io abbiamo avviato nuove interlocuzioni con la Direzione generale Archivi e con l'Archivio di Stato di Parma, arrivando alla concessione di un prestito che corona le celebrazioni e sigilla una rinnovata sinergia tra istituzioni nel nome della cultura".