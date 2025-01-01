SALA ROSSA

Blackout a Torino, mentre l'aula chiede lumi a Lo Russo in città salta la corrente

In Consiglio Comunale la giunta risponde alle opposizioni e difende Iren: "Crescita degli investimenti in linea con gli obiettivi". Ma la luce continua a interrompersi, dal centro alla periferia. Che sia questo il nuovo city brand? Il sindaco presente ma silente

Mentre in Sala Rossa si discute degli ultimi blackout che hanno colpito Torino, la luce continua a saltare. Un’ironica coincidenza dice tutto su quello che la città sta vivendo da ormai un mese, quando le prime ondate di calore hanno cominciato a mandare in tilt la rete elettrica gestita da Ireti, società del gruppo Iren, a sua volta partecipata dal Comune. Un film già visto lo scorso anno, che rischia di ripetersi.

Così è stata presentata un’interpellanza generale sulla vicenda in Consiglio comunale, dove il sindaco Stefano Lo Russo, pur essendo presente in aula, ha lasciato rispondere l’assessora alle politiche energetiche Chiara Foglietta. Un anno fa, di fronte alla situazione analoga, era stato lui in prima persona ad intervenire, non lesinando critiche all’operato di Iren, società di cui Torino è azionista di maggioranza relativa. Questa volta i toni usati dalla sua collega di giunta sono stati ben più morbidi: un dettaglio che non è sfuggito ai consiglieri di opposizione.

L’interpellanza

Nel corso del suo intervento, Foglietta ha spiegato che il problema principale è di natura strutturale e climatica: le prolungate ondate di calore portano l’asfalto a temperature tra i 65 e i 70 gradi, il calore si trasferisce al terreno, il terreno surriscalda i cavi interrati fino alla fusione. A questo si aggiunge un incremento dei consumi elettrici del 30 per cento rispetto alle settimane precedenti, trainato dall’uso massiccio dei condizionatori.

L’assessora ha poi annunciato che nel quinquennio 2025-2030 Ireti ha previsto investimenti sulla rete elettrica per 515 milioni di euro, con una spesa che già dall'anno scorso si è attestata su circa 80 milioni: “Una crescita continua di investimenti con una accelerazione particolarmente evidente dal 2025, con una media futura di circa 100 milioni di euro all’anno, con focalizzazione sugli investimenti di rete di media tensione e cabine primarie”.

L’assessora ha poi aggiunto che “il dato più significativo è la crescita sistematica e progressiva del volume complessivo degli investimenti, che evidenzia una chiara priorità strategica verso la trasformazione e il rafforzamento della rete di distribuzione, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione, elettrificazione dei consumi e integrazione delle fonti rinnovabili previste per il prossimo decennio”.

Le critiche

La risposta dell’assessora non ha convinto affatto le opposizioni, che non si sono accontentate delle sue spiegazioni, inscenando anche una protesta plateale al termine del suo intervento. I consiglieri dei gruppi di centrodestra – Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Torino Bellissima, oltre al consigliere Pino Iannò, fuoriuscito da quest’ultima – hanno sventolato in aula dei cartelli che facevano il verso al nuovo city brand della città, con la scritta “torino: black out”.

“Ai torinesi non interessa la questione delle responsabilità, ma sapere quando il problema verrà risolto”, ha dichiarato la capogruppo di Forza Italia Federica Scanderebech, chiedendo che il Comune eserciti tutto il proprio peso politico e istituzionale nei confronti dei gestori del servizio, oltre a richiedere all’amministrazione che vengano accertati e risarciti integralmente tutti i danni subiti da cittadini e attività economiche.

Dal Movimento 5 Stelle il capogruppo Andrea Russi ha puntato su due richieste precise: ristori e indennizzi per chi ha subito danni e un piano vero per l'estate. I pentastellati rivendicano di essere stati “tra i primi a sollevare la questione degli indennizzi, chiedendo una procedura rapida e accessibile per commercianti, ristoratori e cittadini che hanno perso fatturato, merce o ore di lavoro”. Russi ha sottolineato come Torino si ritrovi per il secondo anno consecutivo nella stessa identica situazione: quartieri al buio, semafori spenti, ascensori fermi, attività bloccate, e ha ricordato che il sindaco ha un ruolo nella governance pubblica di Iren che lo obbliga a pretendere interventi immediati.

È cambiato il clima

Dalla maggioranza è intervenuto il consigliere di Sinistra Ecologista Emanuele Busconi, che ha di fatto scagionato Iren spostando la responsabilità sul cambiamento climatico. Busconi ha accusato i colleghi della destra di “scoprire oggi la crisi climatica guardando solo alle conseguenze senza riconoscerne le cause”, e ha ribadito che gli investimenti sugli impianti vetusti non sono più rimandabili, richiamando il piano da 500 milioni in cinque anni come una risposta strutturale adeguata.

Senza tregua

L’epilogo della seduta ha però riaperto le polemiche: le opposizioni chiedevano, come minimo, le scuse dell’amministrazione verso i torinesi colpiti. Ma se queste non sono arrivate, in compenso fuori dall’aula pioveva sul bagnato, in senso squisitamente metaforico visto l’allarme siccità.

Mentre il dibattito si consumava in aula infatti, fuori i blackout non si fermavano, con interruzioni dell’energia in varie zone della città, dalla periferia sud (Mirafiori) al quartiere Vanchiglia fino ad arrivare in centro, con segnalazioni in via Po, via Montebello e via Rossini. “Tra un anno saremo di nuovo qui a parlare dello stesso problema”, è il commento che va per la maggiore, tra i consiglieri ma anche e soprattutto tra i comuni cittadini, che sembrano quasi averci fatto l’abitudine.