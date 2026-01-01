GRANA PADANA

Il Tavolo dell'aria fritta, Salvini incatena la Lega

La prima riunione del nuovo organismo si riduce a un elenco di temi. Zaia di poche parole, del vento del Nord manco una brezza. Il piemontese Canelli rilancia la sicurezza urbana. Una messa cantata (da requiem) per sedare gli animi e procedere verso il precipizio

Più che una cabina di regia, una camera di compensazione. Matteo Salvini lo chiama Coordinamento dei territori. Dentro il Carroccio c'è già chi lo traduce con meno enfasi: il tavolo dove far sedere tutti per evitare che qualcuno si alzi davvero a contestare il capo. Un Carroccio stanco e cigolante. E chi lo spinge pare farlo più per rallentarne il destino segnato che per ricondurlo su una strada ormai perduta.

Quell’“avvio di un percorso stabile di confronto e coordinamento che coinvolge i territori e conferma la vitalità di un movimento radicato in tutto il Paese” con cui viene descritta la prima riunione dell’ultimo organismo messo in piedi in quattro e quattr’otto dal segretario sembra uscito da un vecchio bignami democristiano, venato di inconsapevole amara ironia. Da assemblea condominiale, senza varie ed eventuali, il rimando al prossimo appuntamento tra una settimana, “con l’impegno di approfondire e istruire i temi e le proposte emerse”.

“Vitalità del movimento”

Meno di due ore, il tempo perché ciascuno della ventina di componenti della cabina di regia assurta, per ordine del Capitano, a Tavolo dei territori potesse dire brevemente la sua. Più che una riunione fondativa, un giro di tavolo. Colpisce soprattutto ciò che non viene affrontato: nessun accenno alla crisi nei sondaggi, nessuna riflessione sul sorpasso di Roberto Vannacci, nessuna autocritica sull’emorragia di consenso nel Nord che fu la culla del Carroccio. Come se bastasse cambiare il nome a un organismo per evitare di discutere dell’elefante in salotto.

Naturalmente la versione ufficiale racconta tutt’altro. Quella di un partito vivo, capace di rimettere al centro gli amministratori locali. Ma, ormai appare chiaro, la questione è un’altra. Più che redistribuire il potere, Salvini ha allargato il tavolo. Una mossa che dentro la Lega molti leggono come il modo più semplice per non concedere a nessuno un vero spazio politico. Non è un caso che restino fuori quasi tutti coloro che avrebbero potuto trasformare il Coordinamento in un luogo di confronto reale. Dentro sindaci, governatori e amministratori chiamati soprattutto a raccontare i problemi dei territori, non certo a mettere in discussione la linea del partito.

Incubo Vannacci

Il convitato di pietra resta lui: Vannacci. Il sorpasso nei sondaggi, la torsione nazionalista impressa al partito, gli ammiccamenti putiniani e la rincorsa continua a Fratelli d’Italia rappresentano un fardello troppo pesante per pensare di rilanciare il Carroccio con una nuova cabina di regia.

Le “due Leghe” alla maniera bavarese immaginate da Luca Zaia sono state rapidamente archiviate. La richiesta dei governatori di riequilibrare il peso del Nord è rimasta sospesa. Più che rispondere a quelle sollecitazioni, Salvini ha scelto di creare un nuovo organismo. Un tavolo in più, non un nuovo equilibrio. E non è un caso che, secondo molti osservatori, il Coordinamento serva soprattutto a prendere tempo, rinviando ancora una volta il confronto vero sulla direzione del partito.

L’idea stessa che da questo tavolo, appena apparecchiato ieri, possano uscire i temi della prossima campagna elettorale sarebbe già qualcosa. Ma sarà davvero così? La sicurezza urbana, rilanciata tra gli altri dal sindaco di Novara Alessandro Canelli, unico piemontese presente, insieme all’autonomia differenziata e alle altre storiche bandiere leghiste, riuscirà davvero a resistere alle sirene nazionaliste e alle continue rincorse del segretario?

Doge defilato

Racconta chi era collegato alla riunione, rigorosamente in videoconferenza, di un Doge insolitamente misurato. Poche parole, poi spazio quasi subito al suo successore alla guida del Veneto, Alberto Stefani. Anche questo dettaglio viene letto come un segnale. Il leader che per mesi è stato indicato come possibile contrappeso interno a Salvini evita accuratamente di trasformare il Coordinamento nel terreno dello scontro. Come se il messaggio fosse semplice: la partita vera si gioca altrove.

Emblematico anche il caso piemontese. L’unico posto al tavolo spetta a Canelli. Resta invece fuori il segretario regionale Riccardo Molinari, da anni uno dei dirigenti più influenti del partito. Un dettaglio che racconta come il Coordinamento non fotografi gli equilibri della Lega: piuttosto li aggira.

E poi c’è la geografia politica. Quella che molti militanti continuano a osservare contando i paralleli. Tanto Sud, forse troppo, per un partito nato sulle rive del Po e che oggi cerca di ritrovare se stesso inseguendo una vocazione nazionale. Un paradosso che non passa inosservato proprio tra quella base che negli ultimi anni ha preferito cambiare simbolo sulla scheda elettorale o, più semplicemente, smettere di votare.

Uniti nell’autonomia

Nelle due ore scarse di collegamento con Salvini a dirigere il traffico lento del vento del Nord, di vento se n’è sentito ben poco. “Autonomia, sicurezza, sanità, sostegno alle famiglie”, elencherà alla fine Stefano Locatelli, responsabile Enti locali del partito. “Particolare condivisione è emersa sul tema dell’autonomia, considerata una priorità strategica da Nord a Sud”.

Del resto, sarebbe stato difficile immaginare il contrario. Contestare l’autonomia davanti a Roberto Calderoli avrebbe significato certificare che la frattura attraversa ormai perfino l’ultima bandiera rimasta al Carroccio, già logorata dalle sentenze della Consulta e dalle continue frenate degli stessi alleati di governo.

Verso Mogliano

Sindaci, governatori, amministratori locali: a nessuno mancano temi concreti da mettere sul tavolo, insieme alla richiesta di contare di più anche rispetto alla linea del Governo. La questione, semmai, è proprio questa necessità, che rappresenta l’ammissione di ciò che è progressivamente venuto meno nella Lega degli ultimi anni: il rapporto con il territorio, quello vero.

Sempre più concreta appare l’impressione che il Coordinamento dei territori sia soprattutto una cortina fumogena. Un modo per allargare il tavolo senza redistribuire il potere, congelando gli equilibri interni in attesa di tempi migliori. Del resto, se c’è una cosa che accomuna quasi tutte le anime del partito è questa: molti criticano Salvini, nessuno pare disposto a sfidarlo apertamente.

Con questi presupposti anche il conclave di Mogliano, il 4 e il 5 luglio, suscita aspettative modeste. Più che il luogo della svolta rischia di trasformarsi nell’ennesima tappa di una lunga navigazione a vista. Perché, alla fine, il Coordinamento dei territori assomiglia sempre di più a quei tavoli che si convocano quando nessuno vuole decidere: tutti parlano, tutti vengono ascoltati, poi ci si aggiorna alla settimana successiva. Intanto il tempo passa. Ed è forse proprio il tempo l’unica cosa che Matteo Salvini sta davvero cercando di guadagnare.