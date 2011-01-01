Italgas conferma le proprie stime per il 2026 e il dividendo

Per il 2026 si conferma le proprie stime sull'esercizio in corso, che prevedono un margine operativo lordo compreso tra 2,1 e 2,15 miliardi, un utile operativo tra 1,34 e 1,37 miliardi e un utile netto compreso tra 740 e 760 milioni di euro. La 'guidance' del gruppo include circa 130 milioni di euro di sinergie con 2i Rete Gas, rispetto alla base costi combinata dei due gruppi al 2023. Il tutto, spiega Italgas, "in linea con il piano di realizzazione comunicato" Confermata anche l'attuale politica dei dividendi, aggiornata lo scorso ottobre. Quest'ultima che prevede la distribuzione di un importo per azione pari alla cifra maggiore tra i 40,6 centesimi del dividendo del 2025 aumentato del 5% annuo, escluso l'impatto dello IAS 33, e il 65% dell'utile netto rettificato.