Mercato auto europeo a maggio +3,6%, da inizio anno +4,5%

A maggio in Europa Occidentale (Ue, Paesi Efta e Regno Unito) sono state immatricolate 1.152.523 auto, il 3,6% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Da inizio anno le auto vendute sono state 5.824.814, in crescita del 4,5% sullo stesso periodo dell'anno scorso. Il gruppo Stellantis ha venduto in maggio 164.958 auto, il 2,3% in meno dello stesso mese del 2025, con una quota di mercato del 14,3% a maggio e del 15,5% da inizio anno, con 905.444 auto immatricolate in totale. Nel gruppo il marchio Fiat è quello che cresce di più con un +20,6% a maggio e un +27,6% nei primi cinque mesi dell'anno.