Italgas, nuovo piano al 2032 con 13 miliardi di investimenti

Italgas lancia il nuovo Piano Strategico 2026-2032 con 13 miliardi di investimenti, il 14,6% in più rispetto al precedente. L'importo è al netto di circa 0,2 miliardi di euro di proventi derivanti dalle dismissioni di 247mila punti di riconsegna in 100 comuni, completate su richiesta dell'Agcm per l'acquisizione di 2i Rete Gas. Con lo slogan 'Lead. Innovate. In a changing world' (guidare l'innovazione in un mondo che cambia, ndr) il piano, secondo l'amministratore delegato Paolo Gallo, è "un atto di responsabilità verso le comunità e i territori che serviamo e un impegno di lungo periodo verso i Paesi in cui siamo presenti".