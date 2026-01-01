Torino: carte carburante clonate per rubare gasolio, quattro arresti

È stato notato e poi arrestato dai Carabinieri delle Compagnie di Susa e Rivoli il 51enne che alcune sere fa si è avvicinato alla colonnina di un distributore di carburante di corso Allamano per riempire alcune taniche riposte nel portabagagli di un furgone con targa straniera. L’atteggiamento sospetto è stato notato dai militari appostati nelle vicinanze per monitorare i flussi anomali di carburante in una delle principali arterie di collegamento tra Torino e Rivoli. Dal furgone è poi sceso un uomo, immediatamente seguito da altri due soggetti a piedi che hanno aiutato il 51enne e il conducente a riempire le taniche di gasolio e a fare da palo. Il rifornimento è stato interrotto dall’arrivo dei Carabinieri. Gli accertamenti sul conto del 51enne hanno portato gli investigatori a scoprire il suo ruolo di dipendente infedele in quanto aveva utilizzato indebitamente alcune carte carburante per consentire agli altri tre uomini, anche loro arrestati, di prelevare illecitamente il gasolio. I quattro uomini sono stati tutti arrestati in flagranza di reato, in concorso, per indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento e il carburante, 140 litri, sottoposto a sequestro. Il gip del Tribunale di Torino ha convalidato gli arresti e disposto, per il dipendente infedele, la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.