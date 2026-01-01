Sacchetto (FdI), ordine del giorno su siccità e invasi

"L'acqua è la vera infrastruttura strategica del Piemonte. Difendere l'agricoltura significa difendere economia, lavoro e territorio". Così il consigliere regionale Claudio Sacchetto, presidente della commissione agricoltura e primo firmatario di un ordine del giorno del gruppo di Fratelli d'Italia per chiedere lo stato di emergenza, deroghe al deflusso ecologico e una zona economica speciale agricola per il Piemonte volta alla realizzazione di piccoli invasi L'atto - spiega Sacchetto - chiede alla giunta regionale di "attivarsi con atti propri e presso il Governo e le Istituzioni competenti affinché vengano adottate misure urgenti e concrete a tutela dell'agricoltura piemontese, le aziende agricole stanno affrontando una situazione sempre più complessa. Le precipitazioni irregolari, l'aumento delle temperature e la crescente scarsità della risorsa idrica impongono un cambio di paradigma nelle politiche di gestione dell'acqua. Non possiamo limitarci a rincorrere le emergenze: dobbiamo programmare interventi strutturali e garantire agli agricoltori strumenti adeguati a investire, tra le richieste contenute nel documento vi è l'attivazione dello stato di crisi idrica che la Giunta sta già valutando grazie al lavoro del Presidente e degli Assessori Bongioanni e Marnati, inoltre vi è la richiesta di prevedere, nelle situazioni di conclamata emergenza idrica e sulla base delle necessarie valutazioni tecnico-scientifiche, deroghe temporanee e controllate al deflusso ecologico, al fine di garantire l'approvvigionamento irriguo indispensabile alla salvaguardia delle produzioni agricole. Parliamo di misure straordinarie per situazioni straordinarie. Nessuno mette in discussione la tutela ambientale, ma quando sono a rischio interi raccolti e la sopravvivenza economica delle aziende agricole occorre trovare un punto di equilibrio tra esigenze ecologiche e necessità produttive".