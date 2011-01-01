Gdf, sequestrati 4,7 miliardi di beni frutto di evasione

Sequestrate dalla Guardia di finanza in 17 mesi disponibilità patrimoniali e finanziarie ritenute profitto dell'evasione e delle frodi fiscali per un valore di circa 4,7 miliardi di euro. Il dato, riferito al periodo dal primo gennaio 2025 allo scorso 31 maggio, è contenuto nel bilancio operativo della Guardia di Finanza reso noto in occasione del 252esimo anniversario del Corpo. Scoperti nei 17 mesi 8.297 evasori totali e 47.419 lavoratori in nero o irregolari. Denunciate 20.429 persone per reati tributari, di cui 223 tratti in arresto. Accertate dalla Guardia di finanza frodi ai danni del bilancio nazionale e dell'Ue superiori a 1,6 miliardi di euro, di cui 303 milioni quelle nel settore della spesa previdenziale, assistenziale e sanitaria. Il dato, riferito al periodo dal primo gennaio 2025 allo scorso 31 maggio, è contenuto nel bilancio operativo della Guardia di Finanza. Particolare attenzione alla tutela delle risorse dell'Ue, tra cui gli aiuti previsti dalla Politica Agricola Comune. Accertate frodi, attuate attraverso la presentazione di dati non veritieri e di falsi titoli di proprietà, per oltre 47 milioni di euro, operando sequestri per più di 29 milioni di euro e denunciando 323 responsabili. Nel 2025 e nei primi cinque mesi del 2026, la Guardia di Finanza ha eseguito circa un milione di interventi e circa 100 mila indagini a contrasto degli illeciti economico-finanziari e delle infiltrazioni della criminalità nell'economia. E' il dato contenuto nel bilancio operativo, riferito al periodo tra il primo gennaio 2025 e il 31 maggio 2026, reso noto in occasione del 252° anniversario della Fondazione del Corpo. Un impegno "a tutto campo" - sottolinea la Gdf - a tutela di famiglie e imprese. Congelati beni ad oligarchi russi per un valore di circa 2 miliardi di euro dal 2022. E' quanto emerge dal bilancio operativo della Guardia di Finanza reso noto in occasione del 252esimo anniversario del Corpo. Complessivamente sono state eseguite 38 misure di congelamento che riguardano fabbricati, auto, imbarcazioni, aeromobili, terreni, opere d'arte e quote societarie. In conseguenza alla crisi russo-ucraina e alla escalation militare - viene spiegato - il Corpo, quale membro del Comitato di sicurezza finanziaria, ha proseguito gli accertamenti economico-patrimoniali sugli individui e sulle entità listate nei provvedimenti restrittivi emanati dall'Unione europea. Nell'ambito dell'attività di contrasto a fenomeni di cybercrime di matrice economico-finanziaria, la Guardia di finanza ha svolto 7.217 interventi con la denuncia di 2.942 persone e il sequestro criptovalute per un controvalore in euro pari a oltre 114 milioni di euro. Il dato, riferito al periodo dal primo gennaio 2025 allo scorso 31 maggio, è contenuto nel bilancio operativo della Guardia di Finanza. In materia di riciclaggio e autoriciclaggio, anche attraverso l'investigazione di flussi finanziari sospetti, sono stati eseguiti 1.723 interventi che hanno portato alla denuncia di 4.830 persone, di cui 273 tratte in arresto e al sequestro di beni per oltre 688 milioni.