Voucher scuola, bandi aperti dal 25 giugno al 16 luglio

Da giovedì 25 giugno prossimo e fino al 16 luglio aprono i due bandi per assegnare i voucher scuola. La giunta regionale ha definito i criteri e le modalità per l'anno scolastico 2026-2027: l'obiettivo dell'esecutivo - si legge in una nota - è "garantire una distribuzione più equa delle risorse e ampliare la platea dei beneficiari, alla luce dell'aumento delle richieste registrato negli ultimi anni e della crescente difficoltà economica di molte famiglie piemontesi". I voucher saranno disponibili in tempo utile sugli smartphone degli utenti in un'app dedicata e dovranno essere spesi entro e non oltre il 31 marzo 2027, negli esercizi commerciali convenzionati (l'elenco sarà pubblicato sulla piattaforma Piemontetu). "Con l'apertura dei bandi voucher scuola - sottolinea l'assessora all'Istruzione e merito, Daniela Cameroni - trasformiamo in fatti una scelta politica chiara: investire sulle famiglie e sul diritto allo studio. Negli scorsi, durante il dibattito in Consiglio regionale, avevamo assunto un impegno preciso: fare tutto il possibile perché le famiglie piemontesi potessero contare sui Voucher in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico. Avevamo detto che avremmo corso e lo abbiamo fatto. Oggi manteniamo quella promessa, aprendo i bandi nei tempi necessari per consentire agli studenti e alle loro famiglie di programmare con serenità il prossimo anno scolastico". "Abbiamo aggiornato criteri e soglie - aggiunge Cameroni - per ampliare le opportunità e raggiungere un numero sempre maggiore di beneficiari, perché crediamo che il merito debba poter camminare sulle gambe delle opportunità. Vogliamo sostenere le famiglie per rafforzare un diritto allo studio che in Piemonte continui a tradursi in investimenti e risultati tangibili". Le domande devono essere presentate on line tramite un applicativo dedicato sul sito della Regione Piemonte. I voucher sono assegnati sulla base di graduatorie stilate sulla situazione reddituale della famiglia dello studente.