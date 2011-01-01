FIANCO DESTR

Vannacci non vuol dire fiducia: solo un elettore di destra su tre ci crede

Il generale divide, ma non conquista: appena il 19% degli italiani gli accorda fiducia (35% nel centrodestra), mentre l'81% continua a diffidarne. E per oltre la metà dei votanti della maggioranza Futuro Nazionale è destinato a restare un fenomeno passeggero

Più che un alleato, una variabile. Più che una risorsa, un’incognita. Matteo Salvini lo ha preso sotto la sua ala quando il generale Roberto Vannacci era un caso editoriale e mediatico, lo ha candidato alle Europee trasformandolo in un formidabile catalizzatore di preferenze personali, poi ha finito per alimentare un soggetto politico che oggi è diventato il suo principale concorrente. Il classico apprendista stregone. Perché il problema di Futuro Nazionale non è tanto quanto vale oggi, ma cosa costringe tutti gli altri a fare.

Il rapporto settimanale di Swg fotografa un fenomeno ancora tutt’altro che consolidato, ma già sufficientemente ingombrante da alterare gli equilibri del centrodestra. Non è un caso che gli stessi ricercatori parlino di un consenso dal “perimetro ancora tutto da definire”, ma capace di aver già creato “scompiglio nei rapporti di forza tra i principali partiti”.

Il Radar del Generale

La fotografia è quella di un leader che divide il Paese. Per gli elettori che non voterebbero Futuro Nazionale prevalgono due giudizi: il 35% lo considera “un pericolo per l’Italia”, il 24% un semplice “fuoco di paglia”, destinato a spegnersi presto. Solo il 14% pensa invece che rappresenti un’opportunità per rafforzare il centrodestra, mentre l’11% ritiene possa favorire il centrosinistra dividendo la coalizione di governo. Ma è dentro il centrodestra che si misura il vero cortocircuito politico.

Tra gli elettori della maggioranza soltanto il 12% lo considera un pericolo, il 27% pensa che sia destinato a sgonfiarsi, ma ben un terzo (33%) lo vede come un valore aggiunto per la coalizione. È esattamente quel bacino che Salvini ha contribuito a creare e che ora rischia di non controllare più. Al contrario, tra gli elettori delle opposizioni il giudizio è quasi plebiscitario: 55% lo considera un pericolo e appena il 5% un’opportunità per il centrodestra.

Piace a chi non piace

Il generale piace soprattutto perché parla senza filtri. Tra chi gli accorda fiducia, il 45% apprezza “il coraggio di dire le cose come stanno”, il 25% ritiene che comprenda i problemi della gente comune, il 22% lo considera diverso dai politici tradizionali, il 17% pensa voglia davvero cambiare le cose e un altro 17% ne apprezza il linguaggio diretto. Complessivamente gode della fiducia del 19% degli italiani che lo conoscono, quota che sale al 35% tra gli elettori del centrodestra.

Il rovescio della medaglia è altrettanto netto. L’81% degli italiani dichiara di non avere fiducia in lui; tra gli elettori della maggioranza la quota resta comunque elevata (65%). Per il 37% è omofobo o razzista, il 30% non ne condivide le posizioni, il 27% lo considera un estremista di destra, il 16% poco credibile e il 14% addirittura incompetente. Ma il dato politicamente più interessante è un altro: nel centrodestra prevale meno la condanna morale che la distanza politica. Molti semplicemente non si riconoscono nelle sue idee.

Fuoco di paglia

Eppure, nonostante il rumore mediatico, la maggioranza degli italiani continua a considerarlo un fenomeno destinato a ridimensionarsi. Il 50% lo definisce un fenomeno eccentrico e poco serio, il 50% anche preoccupante, mentre il 48% ritiene che sia destinato a essere transitorio. Il 43% vi rivede l’ascesa di Beppe Grillo, ma solo un terzo pensa davvero che rompa gli schemi della politica tradizionale o rappresenti la “vera destra”. Ancora meno (27%) ritiene che allarghi realmente l’offerta politica o dia voce agli esclusi. Significativo il dato interno al centrodestra: il 54% dei suoi elettori pensa che il fenomeno sia destinato a esaurirsi. È proprio qui che entra in gioco Giorgia Meloni.

Dentro o fuori

La presidente del Consiglio ha sempre evitato di personalizzare lo scontro con Vannacci. Non gli ha mai regalato lo status di antagonista diretto, lasciando che fosse Salvini a gestire la patata bollente. Una scelta che oggi appare meno casuale di quanto sembrasse. Perché, se Vannacci dovesse consolidarsi, il conto lo pagherebbe soprattutto la Lega; se invece dovesse ridimensionarsi, a uscirne indebolito sarebbe comunque chi lo ha trasformato in un fenomeno politico.

Non a caso, gli ultimi scenari elettorali elaborati dall’istituto Noto mostrano che un’eventuale corsa autonoma di Futuro Nazionale non metterebbe realmente a rischio la maggioranza guidata da Meloni: l’impatto sul risultato complessivo della coalizione sarebbe limitato e, in alcune simulazioni, la separazione renderebbe perfino più omogeneo il profilo del centrodestra, spostando il problema prevalentemente dentro la Lega e molto meno dentro Fratelli d’Italia.

Se i numeri di Swg fotografano il fenomeno, la simulazione elaborata da Antonio Noto ribalta la narrazione che accompagna da mesi la nascita di Futuro Nazionale. L’idea che Vannacci, correndo da solo, possa consegnare il Paese alla sinistra non trova riscontro nei dati. Al contrario: nella proiezione pubblicata in questi giorni il centrodestra, senza il generale in coalizione, raccoglierebbe addirittura il 49,7%, mentre con Vannacci alleato si fermerebbe al 48,5%. Più di un punto percentuale di differenza. E dallo stare fuori dalla coalizione a guadagnarci sarebbe lo stesso ex parà.

Una parte non trascurabile dei voti conquistati da Futuro Nazionale non arriva infatti dal centrodestra, ma dall’astensione e da un elettorato anti-sistema – moltissimi dai 5 Stelle – che oggi non sceglierebbe né Meloni né Salvini. Fuori dalla coalizione, dunque, Vannacci finirebbe per allargare il perimetro elettorale complessivo della destra anziché restringerlo. Dentro, invece, una quota di quei consensi tornerebbe semplicemente a essere “internalizzata”, senza produrre alcun vantaggio netto.

Il capolavoro di Capitan Fracassa

È qui il vero paradosso. Salvini ha allevato Vannacci per recuperare i voti perduti. Rischia invece di aver costruito il contenitore politico che continuerà a svuotare la Lega. Meloni osserva la partita con crescente freddezza. Se il generale resta fuori dalla coalizione, il centrodestra non solo non crolla, ma potrebbe persino allargare il proprio bacino elettorale.

Se invece entra, il problema diventa quasi esclusivamente interno: chi comanda quella destra e, soprattutto, chi paga il prezzo della sua esistenza. La risposta sembra sempre la stessa. Non Fratelli d’Italia. Matteo Salvini. In politica si dice spesso che il problema non è il nemico davanti. È la serpe in seno.