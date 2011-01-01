

Fine vita, Ass. Coscioni: "Requisito sostegno vitale è discriminatorio"

Il requisito del sostegno vitale "determina discriminazioni, esclusioni e non aggiunge nulla agli altri requisiti". Lo ha detto l'avvocata Filomena Gallo dell'associazione Luca Coscioni in Aula alla Consulta, durante l'udienza pubblica sul fine vita. L'udienza, che si è da poco conclusa, riguarda la questione di legittimità costituzionale sollevata dal gip di Bologna nel procedimento a carico di Marco Cappato, Felicetta Maltese e Virginia Fiume, che nel 2023 accompagnarono Paola Ruffi, cittadina bolognese affetta da Parkinson, ad accedere al suicidio assistito in Svizzera. Al centro della decisione della Consulta, attesa fra almeno un mese, c'è uno dei quattro requisiti previsti per escludere il suicidio assistito, quello che il paziente sia tenuto in vita esclusivamente da un trattamento di sostegno vitale. In udienza erano presenti gli avvocati della parte, a difesa di tre malati che chiedono che venga ampliata la disciplina sul suicidio assistito; e due avvocati della controparte che invece si oppongono a un allargamento dei requisiti per la morte assistita. Nel caso di Paola Ruffi, secondo Filomena Gallo, "ci sono la piena capacità di autodeterminarsi, la patologia irreversibile e le sofferenze intollerabili; ma a causa della mancanza del trattamento di sostegno vitale molti malati sottoposti a sofferenze indicibili sono costretti ad andare all'estero mentre potrebbero morire in Italia come desiderano".