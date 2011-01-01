Fine vita, malati contrari "non vogliamo pistola sul tavolino"
"Non vogliamo avere una pistola sul tavolino, che potremmo usare quando saremo in difficoltà". E' questa la posizione degli otto pazienti con patologie irreversibili che, davanti Consulta, si oppongono a un allargamento dei requisiti per la morte assistita, raccontata dal loro avvocato Mario Esposito, a margine dell'udienza pubblica di oggi. L'avvocato ha poi aggiunto: "l'aiuto al suicidio assistito può nascondere un modo alternativo di liberarsi di persone che sono ritenute inutili dalla società, lo dimostrano i dati dei Paesi che lo ammettono".