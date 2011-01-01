Schillaci, su medici famiglia in case comunità c'è accordo di base

"Stiamo trattando con i sindacati e con le Regioni e speriamo a breve di avere una soluzione. Siamo ottimisti e aspettiamo di arrivare a una conclusione. C'è un accordo di base". Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine dell'Assemblea di Farmindustria, in merito all'accordo in discussione alla Sisac per l'ingresso dei medici di famiglia nelle Case di comunità. "Vogliamo fortemente che i medici di medicina generale siano all'interno delle Case di comunità, le nuove strutture territoriali, perchè sono quelli che meglio conoscono i pazienti. Questo ci farà vedere una sanità più moderna e più di prossimità e vicina ai cittadini e spero che ciò porti anche a decongestionare i pronto soccorso", ha aggiunto.