Sanità, Nallo (Italia Viva): "Cinque crolli alla Città della Salute in un anno. La Regione dia date certe sulla sicurezza"

Torino, 23 giugno 2026 - "Cinque crolli di controsoffitti in un anno in Città della Salute sono inaccettabili. L'ultimo cedimento in Neurochirurgia ha fatto saltare quattro interventi chirurgici. La sicurezza di medici, infermieri e pazienti è a rischio ogni giorno a causa di strutture vecchie e infiltrazioni d'acqua. I 9,5 milioni all'anno per la manutenzione ordinaria sono insufficienti per un ospedale che accoglie 70 mila pazienti all'anno. Ben vengano il bando per il nuovo Pronto soccorso e i 36,5 milioni annunciati, ma servono scadenze chiare. Con la mia interrogazione chiedo entro quando la Regione Piemonte garantirà la fine dei lavori e la piena sicurezza dei nostri ospedali. I cittadini non possono più attendere", dichiara la consigliera regionale Vittoria Nallo (Italia Viva, Stati Uniti d'Europa). "Davanti a un fascicolo d’indagine aperto dalla Procura di Torino - conclude Nallo - l'assessore Riboldi non può limitarsi ad annunciare interventi futuri o al bando per il Pronto soccorso, i cui cantieri si chiuderanno solo nel 2029. È urgente un monitoraggio straordinario per fermare subito le infiltrazioni, prevenire nuovi crolli e assicurare la normale attività sanitaria a tutela di chi lavora e di chi si cura nei nostri ospedali".