SALA ROSSA

Blackout, dopo Torino anche

Lo Russo resta senza corrente

Dopo il dibattito in Sala Rossa sulle continue interruzioni che affliggono la città, resta al buio Palazzo Civico. La rete elettrica sembra avere un senso dell'umorismo tutto suo: invece di ascoltare le rassicurazioni, ha preferito smentirle direttamente

Torino continua a cercare la luce in fondo al tunnel. Nel frattempo perde quella nei palazzi. Dopo i quartieri, i negozi, gli ascensori e i semafori, il blackout ha staccato la spina pure a Palazzo Civico. La città discute dell’emergenza elettrica e la corrente salta anche nell’ufficio del sindaco.

Ventiquattr’ore dopo il dibattito in Sala Rossa è stato proprio il municipio a restare al buio. Più che una coincidenza, una perfetta legge del contrappasso: mentre il Consiglio comunale chiede lumi, la luce se ne va davvero.

Se ieri il caso aveva regalato una di quelle ironie che sembrano scritte da un autore satirico – l’aula discute dei continui blackout mentre in città saltava nuovamente la corrente – oggi la sceneggiatura ha deciso di rincarare la dose. Stavolta il blackout è entrato direttamente nel cuore dell’amministrazione comunale.

Buio a Palazzo

A cogliere al volo il paradosso è il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Andrea Russi. “Ieri in Aula abbiamo discusso dei blackout in città. Oggi resta al buio anche Palazzo Civico. Più che una coincidenza, sembra una sintesi perfetta: Torino prova a spiegare l’emergenza mentre l’emergenza entra direttamente nella sede del Comune”.

C’è da mettersi a ridere, o a piangere. Anche perché il film è sempre lo stesso. Cambiano le date, non la trama. L’estate scorsa mezza Torino rimase al buio per ore e il sindaco Stefano Lo Russo convocò i vertici di Iren promettendo una decisa accelerazione sugli investimenti e definendo “intollerabili” quei disservizi.

Dodici mesi dopo il copione si ripete quasi parola per parola. La rete elettrica viene definita ancora “vecchia”, gli interventi vengono annunciati, le squadre rafforzate, i piani illustrati. Ma appena il termometro sale e i condizionatori cominciano a sputare aria fresca, Torino torna a spegnersi. E la domanda resta identica a quella posta già a maggio: che cosa è cambiato davvero in un anno?

Russi va oltre l’ironia e chiede “misure straordinarie per questa estate e una programmazione seria sul lungo periodo. Tutto il resto rischia di diventare solo l’ennesimo alibi dopo l’ennesimo blackout”. Ricorda che “da settimane i torinesi fanno i conti con blackout nei quartieri, semafori spenti, ascensori fermi, negozi e ristoranti in difficoltà”. E conclude con una stoccata: “Di nuovo tante promesse, di nuovo la corrente che salta. Per una città che si racconta come attrattiva, internazionale e capitale dell’innovazione, è una situazione indegna di una grande città europea”.

Che figura…

Difficile dargli torto sul piano dell’immagine. Perché la Torino delle capitali dell’innovazione continua a fare i conti con un’infrastruttura che sembra appartenere a un’altra epoca. La smart city va in stand-by appena il caldo supera una certa soglia, i semafori si spengono, gli ascensori si fermano, i commercianti contano i danni e i cittadini incrociano le dita ogni volta che accendono il climatizzatore.

E Palazzo Civico? Oggi ha semplicemente certificato che il blackout non fa più distinzioni. Dopo aver bussato alle porte dei quartieri, è arrivato fino agli uffici del Comune. Se non altro, questa volta l’amministrazione non dovrà immaginare cosa significhi restare senza corrente: l’ha sperimentato in casa propria.

Il rischio, però, è che anche questo finisca come i precedenti episodi: qualche dichiarazione, nuove promesse, un piano di interventi e poi appuntamento alla prossima ondata di caldo. Perché ormai, a Torino, c’è una sola cosa che sembra davvero puntuale come la canicola: il blackout.