Avviato l'iter del "Semplifica Piemonte" in Consiglio regionale

Ha preso il via in Consiglio regionale l'iter del disegno di legge numero 134 in materia di semplificazione e innovazione, 'semplifica Piemonte', volto a snellire le procedure amministrative per enti locali, cittadini e imprese. Ad aprire il dibattito i relatori del provvedimento, Marina Bordese (Fdi) e Silvio Magliano (Lista Cirio) per la maggioranza e Gianna Pentenero (Pd) e Alberto Unia (M5s) per le opposizioni. Dei 20 articoli previsti dal ddl, otto sono stati approvati senza il voto delle opposizioni. L'esame del provvedimento proseguirà nella prossima seduta dell'Aula. "Questo disegno di legge nasce dall'esigenza di rafforzare in modo strutturale la capacità della Regione Piemonte di operare in un contesto normativo sempre più complesso, rispondendo alla crescente domanda di semplificazione proveniente da cittadini, imprese, enti locali e Terzo settore. In questo quadro, la semplificazione normativa e amministrativa, insieme all'innovazione organizzativa e tecnologica, rappresentano leve strategiche fondamentali per accrescere l'efficacia delle politiche pubbliche, sostenere lo sviluppo dei territori e rafforzare la fiducia nelle istituzioni", hanno dichiarato Bordese e Magliano. Pentenero ha anticipato la presentazione di emendamenti "con l'obiettivo di migliorare ulteriormente il testo", mentre Unia ritiene che si tratti di "un testo che presenta alcune lacune che non posso ignorare. Manca anzitutto la definizione di indicatori chiari e credibili che consentano di misurare concretamente l'impatto della riforma". "L'obiettivo - ha detto l'assessore Gianluca Vignale - è costruire strumenti utili per enti locali, cittadini e imprese, attraverso procedure più chiare e uniformi". Roberto Ravello (Fdi) ha sottolineato che "si tratta di un provvedimento destinato a ridurre concretamente il peso della burocrazia anche in termini economici".