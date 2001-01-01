VERSO IL 2027

Veterani e matricole, ressa in Piemonte per il posto in lista

Voci di voto nella prossima primavera. Da destra a sinistra è corsa a mantenere lo scranno in parlamento, tra onorevoli di lungo corso e nuove leve. Fassino al capolinea, il Carroccio perde pezzi, gli eletti del Pd tra Lodo Sereni e innesti made in Schlein

Sembrerebbe che la premier Giorgia Meloni abbia individuato nella primavera del 2027 la finestra per il ritorno alle urne. Una soluzione intermedia tra la scadenza naturale della legislatura (ottobre del prossimo anno) e il voto entro la fine del 2026, quanto basta per prendere in controtempo un ancora sgarrupato campo largo e arginare l’avanzata del Generale Roberto Vannacci con il suo Futuro Nazionale, non prima di aver approvato la riforma elettorale.

A prescindere di quando e come si voterà, una cosa è certa: tra i corridoi delle segreterie si inizia a ragionare sulle prossime candidature, e tra eletti in cerca di riconferma e potenziali new entry che scalpitano tutti provano ad assicurarsi un posto al sole nella prossima legislatura. Veterani delle stanze parlamentari, deputati e senatori di lungo corso, matricole, nuove leve. Qualcuno è sicuro di trovare il proprio nome in lista, qualcun altro meno, così parte il corteggiamento al capo politico di turno, che sia il segretario, il capo corrente o come nel caso di Forza Italia il suo proprietario de facto. Da destra a sinistra, la corsa al seggio è solo agli inizi.

Veterani a fine corsa

Chi rischia seriamente di non essere confermato nel 2027 è Piero Fassino, che tra i banchi del Parlamento siede da 25 anni e sette mesi e in qualità di segretario emerito dei Ds e in quanto tale tra i padri fondatori del Partito Democratico non ha bisogno di alcun tipo di deroga per essere ricandidato. L’ex sindaco di Torino nel 2022 è stato eletto in Veneto, ma per la prossima tornata Elly Schlein sembra avere altre idee, anche perché la segretaria punta ad avere un gruppo parlamentare quanto più possibile a sua immagine e somiglianza, e per far posto ai suoi qualcuno dovrà essere per forza di cose sacrificato. Fassino, che di Schlein è sempre stato un fiero oppositore interno, è dunque l’indiziato principale.

Dovrebbe andare decisamente meglio ad altri due veterani piemontesi come Enrico Costa, attuale capogruppo di Forza Italia alla Camera, e a Lucio Malan, che ricopre lo stesso ruolo tra le fila di Fratelli d’Italia al Senato. Il primo è in parlamento dal 2001, l’altro addirittura dal 1994, mancando solo la legislatura dal 1996 al 2001, quando, candidato all’uninominale per il Polo delle Libertà tra le fila di FI, venne sconfitto dall’avversario dell’Ulivo, il democristianissimo Giorgio Merlo. Sulla loro ricandidatura non sembra esserci alcun dubbio, visto anche il ruolo apicale che ricoprono all’interno dei rispettivi partiti.

Stesso discorso per Gaetano Nastri, luogotenente novarese del partito della Fiamma, eletto la prima volta nel 2008 con il Popolo delle Libertà. Più incerta la posizione dell’ex ministra cuneese Daniela Santanchè, in parlamento dal 2006 ma che potrebbe scontare gli attriti con la premier, che ha di fatto chiesto pubblicamente le sue dimissioni. La buona parola del presidente del Senato Ignazio La Russa, suo amico di lunga data, può comunque garantirle la riconferma.

Chi invece sembrava a fine corso è la cuneese (anche se milanese d’adozione) Laura Ravetto, già amazzone di Silvio Berlusconi poi passata da FI alla Lega, ma avendo fiutato aria di mancata ricandidatura è scesa dal Carroccio per arruolarsi in Futuro Nazionale agli ordini del Generale Vannacci, che in Piemonte aveva già reclutato Emanuele Pozzolo, espulso da Fratelli d’Italia dopo lo sparo di Capodanno. Eletto nel 2022, sembrava che per il deputato vercellese questa dovesse essere la prima e unica esperienza a Montecitorio. Ma come per Ravetto, l’ascesa del nuovo partito dell’ex parà ha cambiato le carte in tavola.

Il lodo che salva (quasi) tutti

Dove la questione delle nuove liste viene vissuta con particolare pathos è sicuramente dalle parti del Nazareno, dove tra correnti da accontentare, consiglieri regionali che scalpitano per sbarcare a Roma e giovani schleiniani in cerca di un seggio si prevede un discreto affollamento. La coordinatrice nazionale Marta Bonafoni, fedelissima della segretaria, ha già iniziato la sua opera di scouting per individuare volti nuovi che rappresentino al meglio il nuovo corso intrapreso dal Pd, e tra questi c’è sicuramente Riccardo Brezza, 35enne segretario dem di Verbania e con trascorsi in Libera di Don Luigi Ciotti e nella sua emanazione Benvenuti in Italia.

A proposito di donciottiani, appare scontata la candidatura di Davide Mattiello, che di Benvenuti in Italia è il presidente e che è già stato a Montecitorio dal 2013 al 2018, come anche del segretario regionale Domenico Rossi, storico attivista di Libera in lizza per un seggio nel Piemonte 2, di gran lunga preferibile a una candidatura come sindaco di Novara. Chi scalpita è anche il consigliere regionale Daniele Valle, che dopo aver svolto tre mandati a Palazzo Lascaris, avendo anche accarezzato la candidatura come presidente della Regione, è pronto a sbarcare a Roma. Qualcuno dovrà far loro posto, e i papabili non sono tanti.

Colpa anche del “Lodo Sereni”, che istituisce una deroga alla regola dei tre mandati: si contano solo quelli in cui la legislatura è arrivata a scadenza naturale. Così tutti i parlamentari eletti tre volte (quindi la prima volta nel 2013) sono perfettamente arruolabili, e anche in Piemonte ci sono nomi di peso: si va dal senatore e giurista torinese Andrea Giorgis alla deputata e vicepresidente del partito Chiara Gribaudo, passando per l’alessandrino Federico Fornaro, tra i più ligi a seguire le indicazioni di partito secondo i dati di Open Parlamento.

A questi si aggiungono i parlamentari dem al primo o al secondo mandato, che a maggior ragione contano nella riconferma, come il “filosofo dello sport” Mauro Berruto e l’ex presidente del Consiglio Regionale Mauro Laus, entrambi deputati. Tra gli eletti resterebbe fuori solo la vicepresidente del Senato Anna Rossomando, entrata in parlamento nel 2008 e al suo quarto mandato. Riuscirà a ottenere la deroga? Nel partito c’è ressa.

Giù dal Carroccio

Chi invece appare in netta difficoltà è la Lega, logorata al suo interno tra le rivendicazioni dei nordisti capeggiati dall’ex governatore veneto Luca Zaia e le defezioni verso Vannacci. Con il crollo dei consensi del partito, per molti eletti le chance di riconferma sono ridotte al lumicino, e ognuno cerca di salvarsi come può. L’unico che può stare relativamente tranquillo è il segretario regionale Riccardo Molinari, capogruppo del Carroccio alla Camera, sui cui banchi siede dal 2018. Per gli altri la musica è ben diversa, a partire dai suoi fedelissimi Alessandro Benvenuto e Alessandro Giglio Vigna, entrambi a Montecitorio da otto anni e tre mesi.

Stesso discorso per la torinese Elena Maccanti, arrivata alla Camera nel 2008 e tornata nel 2018 dopo un intermezzo in Regione come assessore agli Enti Locali nella giunta di Roberto Cota. Rischiano anche il senatore cuneese Giorgio Bergesio, tra i recordman di presenza a Palazzo Madama con più del 99% di partecipazione alle votazioni, e il suo conterraneo Andrea Giaccone, come lui al secondo mandato ma a Montecitorio, entrato assieme – tra gli altri – al sindaco di Arona Andrea Gusmeroli. Trovare spazio per tutti loro alle Politiche del 2027 sarà pressoché una mission impossible per il segretario Matteo Salvini, ammesso che tra un anno sarà ancora lui alla guida del partito.

Matricole terribili

Non mancano i parlamentari al primo giro, soprattutto tra le fila di FdI, che ha fatto il pieno di voti alle ultime Politiche. Al Senato troviamo la ghigliana Paola Ambrogio, mentre a comporre la pattuglia dei meloniani piemontesi alla Camera ci sono il segretario regionale Fabrizio Comba, l’astigiano Marcello Coppo, i deputati Immacolata Zurzolo ed Enzo Amich, già capo di gabinetto dell’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi quando quest’ultimo era sindaco di Casale Monferrato. Ora che anche lui progetta lo sbarco a Roma, i due potrebbero trovarsi presto in competizione. Alle “matricole” si aggiungono nomi di peso come quello della torinese Augusta Montaruli, vicecapogruppo di FdI alla Camera, e dell’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, entrambi eletti a Montecitorio nel 2018, insieme alla cuneese Monica Ciaburro.

Tra i banchi dell’opposizione troviamo due “matricole terribili” come Marco Grimaldi, vicecapogruppo di Alleanza Verdi-Sinistra alla Camera e recordman di presenze a Montecitorio con una partecipazione alle votazioni superiore al 99%, e l’ex sindaca di Torino Chiara Appendino, che si è distinta per il suo ruolo di battitrice libera, acuito dopo le dimissioni da vicepresidente del Movimento 5 Stelle a seguito dello scontro con l’ex premier Giuseppe Conte sulla partecipazione nel campo largo: ha votato in disaccordo con il gruppo per ben 31 volte. Tra le fila dei pentastellati troviamo anche Antonino Iaria, suo assessore all’Urbanistica ed eletto insieme a lei a Montecitorio, e la senatrice Elisa Pirro, al suo secondo mandato a Palazzo Madama.

Citofonare Arcore (o corso Venezia)

Anche in Forza Italia c’è un certo fermento, soprattutto in Piemonte, dove la più che probabile candidatura del governatore Alberto Cirio, vicesegretario nazionale del partito, rischia di scompaginare del tutto le carte. Cirio può contare su un rapporto privilegiato con Marina Berlusconi, che lo vede bene come erede dell’attuale segretario, il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Con il merluzzone ciociaro e la sua porchetta magica in parabola nettamente discendente, appare chiaro come chi vorrà assicurarsi una ricandidatura tra gli Azzurri dovrà bussare in Corso Venezia, dove risiede la figlia del fondatore Silvio Berlusconi, che invece aveva la sua base a Villa San Martino ad Arcore.

Tra i piemontesi ci sono nomi di peso quelli dei due ministri Gilberto Pichetto Fratin e Alberto Zangrillo, in parlamento rispettivamente dal 2013 (alla Camera) e dal 2018 (al Senato). A questi si aggiungono il biellese Roberto Pella, vicepresidente dell’Anci, e “Red Patacca” Roberto Rosso, entrambi a Roma da otto anni, rispettivamente a Montecitorio e a Palazzo Madama. Anche qui, vista anche una new entry leggermente ingombrante come quella di Cirio, la coperta è corta.

Il fu Terzo Polo

A completare la lista degli eletti piemontesi a caccia della riconferma ci sono i parlamentari centristi, come il senatore Enrico Borghi, eletto tra le fila del Pd la prima volta nel 2013 ma passato a Italia Viva nel 2023, di cui oggi è vicepresidente nazionale. Nel partito di Matteo Renzi milita anche la senatrice torinese Silvia Fregolent, presidente regionale di Iv, in parlamento dal 2013 ma nel 2022 eletta in Emilia-Romagna, facendo il percorso inverso a quello di Luigi Marattin, che ha lasciato Iv per dare vita al Partito Liberaldemocratico, non condividendo la scelta renziana di aderire al campo largo.

Marattin, ferrarese di nascita, è stato eletto la prima volta nel 2018 con il Pd e nel 2022 è stato candidato in Piemonte con il Terzo Polo, proprio come l’ex forzista Daniela Ruffino, al secondo mandato a Montecitorio e oggi segretaria regionale di Azione. Oggi il Terzo Polo non esiste più, ma nessuno di loro ha la minima intenzione di fare le valigie. Esattamente come i colleghi del centrodestra e del campo largo: a prescindere dalla legge elettorale, da ogni parte è partita la corsa per aggiudicarsi un posto in lista.