Rixi, avanti nei tempi del terzo valico, opera strategica per il Paese

"Il completamento degli scavi della galleria di ventilazione Polcevera rappresenta un ulteriore traguardo nel percorso di realizzazione del Terzo Valico e conferma che il lavoro procede secondo il cronoprogramma previsto. Parliamo di un intervento tecnicamente complesso, realizzato con quattro fronti di scavo simultanei e con il sottoattraversamento della linea Genova-Milano mantenuta sempre in esercizio, senza interruzioni del servizio. Un risultato che dimostra la capacità del sistema infrastrutturale italiano di affrontare sfide ingegneristiche di alto livello garantendo al tempo stesso sicurezza, efficienza e continuità operativa". Lo ha detto Edoardo Rixi, vice ministro delle Infrastrutture e Trasporti. "Continuiamo a monitorare l'avanzamento dei lavori con l'obiettivo di rispettare i tempi previsti e consegnare al territorio una infrastruttura moderna, efficiente e strategica per lo sviluppo economico e logistico dell'Italia".