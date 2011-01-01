POLITICA & SANITÀ

Case di comunità, intesa sui medici. Piemonte, pronte 65 strutture

Il Governo trova la quadra per la presenza dei camici bianchi (ma non tutti i sindacati ci stanno). La giunta Cirio accelera sulle certificazioni, ma una parte dovrà attendere ancora l'estate, e in alcuni casi oltre. Il nodo degli ospedali

Il problema non è tirare su muri. È riempirli di medici. A una settimana dalla scadenza del Pnrr, il governo evita lo scontro frontale con i medici di famiglia e porta a casa un’intesa che, pur tra distinguo e defezioni, mette un primo tassello per dare un senso alle Case della comunità. Quelle strutture che rischiavano di trasformarsi in moderne cattedrali sanitarie, inaugurate ma prive dei professionisti destinati a farle funzionare.

Anche il Piemonte, dove il cronoprogramma edilizio è ormai nella fase finale, aspetta ora che i camici bianchi entrino davvero in quelle porte.

L’accordo nazionale

Dopo settimane di trattative, polemiche e il tramonto dell’ipotesi di un decreto imposto dal Governo, oggi sindacati e Sisac (la Struttura interregionale sanitari convenzionati) hanno raggiunto un accordo di base che disciplina la presenza dei medici di medicina generale nelle Case della comunità. La firma definitiva è attesa domani. Un passaggio decisivo in vista del 30 giugno, termine fissato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per rendere operative le 1.038 Case della comunità previste sul territorio nazionale.

Il ministro della Salute Orazio Schillaci canta vittoria: “C’è un accordo di base”, ha annunciato a margine dell’assemblea di Farmindustria, ribadendo come il Governo voglia “fortemente” i medici di famiglia all’interno delle nuove strutture territoriali, perché sono coloro che meglio conoscono i pazienti. L’obiettivo è una sanità “più moderna, più vicina ai cittadini” e capace di alleggerire la pressione sui pronto soccorso.

A stretto giro è arrivata anche la conferma della Conferenza delle Regioni, che ha parlato di una condivisione dell’ipotesi di accordo collettivo nazionale, precisando che oggi Sisac e organizzazioni sindacali hanno soltanto rifinito il testo e che la sottoscrizione è prevista domani mattina. Contestualmente le Regioni hanno annunciato l’avvio del confronto per il rinnovo del contratto 2025-2027, impegnandosi a emanare l’atto di indirizzo per tutta la medicina generale entro il 30 settembre.

Cosa cambia per i medici

L’intesa evita che ogni Regione costruisca un modello diverso e introduce una cornice nazionale. I medici di famiglia dovranno garantire fino a sei ore settimanali di attività nelle Case della comunità, per 48 settimane l’anno. Un impegno che si aggiunge, in via residuale, agli obblighi già previsti per i medici a rapporto orario, chiamati a coprire turni notturni, festivi e del sabato quando richiesto dalle aziende sanitarie.

Saranno proprio le singole Asl a stabilire il fabbisogno di personale e a ripartire le ore tra i professionisti, nei limiti delle risorse disponibili, assicurando comunque la presenza minima di almeno un medico in ciascuna Casa della comunità.

Nei giorni scorsi Schillaci aveva inoltre aperto alla possibilità di coinvolgere, su base volontaria e fuori dall’orario ordinario, anche i medici ospedalieri, eliminando alcune incompatibilità oggi esistenti.

Sindacati divisi

L’intesa, tuttavia, non ricompone completamente il fronte sindacale. La Fimmg, il principale sindacato dei medici di medicina generale, ha dato il via libera parlando di una scelta di responsabilità. Per l’organizzazione guidata da Silvestro Scotti occorre tenere insieme tre esigenze: garantire condizioni sostenibili ai medici di famiglia, consentire al Paese di raggiungere gli obiettivi del Pnrr ed evitare la restituzione dei finanziamenti europei, che avrebbe ricadute pesanti sul Servizio sanitario nazionale.

Di segno opposto la posizione di Smi e Snami, che hanno già annunciato che non firmeranno l’accordo. Secondo il Sindacato medici italiani sarebbe in atto “uno stravolgimento della natura giuridica del rapporto di lavoro” della medicina generale convenzionata.

Piemonte: cantieri quasi chiusi

In Piemonte il percorso di realizzazione della nuova sanità territoriale è ormai entrato nella fase conclusiva. La Regione ha programmato complessivamente 91 Case della comunità e 30 Ospedali di comunità distribuiti sull'intero territorio. Di queste, 82 Case della comunità e 27 Ospedali di comunità sono finanziati con le risorse del Pnrr, mentre le restanti opere vengono realizzate con altri fondi. A completare la rete ci sono inoltre 49 Centrali operative territoriali, tutte già realizzate e pienamente funzionanti.

Anche sul fronte delle certificazioni il cronoprogramma procede spedito. Sono già state certificate 55 Case della comunità finanziate dal Pnrr; altre 23 lo saranno entro la fine di giugno, portando il totale a 78 su 82. Le ultime quattro verranno certificate entro la fine di agosto, termine entro il quale l'Italia dovrà rendicontare all'Unione europea gli obiettivi raggiunti. Per gli Ospedali di comunità sono già certificate 17 strutture su 27. Entro il 30 giugno saliranno a 23, mentre altre tre completeranno il percorso nel mese di luglio, lasciando soltanto un numero limitato di interventi oltre l'estate.

I ritardi residui riguardano esclusivamente le opere che, durante i lavori, hanno dovuto fare i conti con criticità impreviste e che sono già state oggetto di rimodulazione concordata con i ministeri competenti.

Dalle mura ai servizi

Per il Piemonte, come per il resto del Paese, il conto alla rovescia non riguarda più soltanto i cantieri. Quasi ovunque gli edifici stanno prendendo forma. La sfida adesso è molto più complessa: trasformare quelle strutture in presìdi realmente funzionanti. Perché una Casa della comunità senza medici rischia di restare poco più di un edificio nuovo. Con l’accordo raggiunto oggi il Governo prova a evitare proprio questo: che il Pnrr consegni al Paese scatole perfette, ma vuote.