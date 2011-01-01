Investe un'anziana e fugge, identificata una donna al volante

Un'anziana di circa 75 anni è stata investita nel centro di Verbania da un'auto che ha poi perseguito la propria marcia, senza fermarsi a soccorrerla. Il fatto è accaduto ieri, ma è stato reso noto soltanto oggi, al termine degli accertamenti della polizia, che ha identificato la persona che si trovava al volante. Si tratta di una donna di circa sessant'anni. Le condizioni dell'anziana investita, inizialmente gravi, si sono stabilizzate. Attualmente si trova in ospedale ma, secondo quanto riportato dalla questura di Verbania, potrebbe essere dimessa già nei prossimi giorni.