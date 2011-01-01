Blackout a Torino: ordinanza sindaco, "Ireti dichiari stato emergenza"

Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha firmato questa mattina l'ordinanza sindacale contingibile e urgente, annunciata ieri con un video sui social, "per l'immediata adozione di adeguate misure organizzative e tecniche finalizzate a fronteggiare i ripetuti disservizi alla rete di distribuzione dell'energia elettrica nel territorio cittadino che determinano situazioni di disagio e concreto pericolo per la popolazione". Un provvedimento alla luce dei ripetuti blackout che si stanno verificando in città. "Considerato che il ripetersi delle interruzioni del servizio e la durata dei tempi di ripristino registrati negli ultimi giorni - si legge nell'ordinanza - evidenziano una condizione di criticità organizzativa nella gestione delle emergenze, tale da determinare un concreto pericolo per la popolazione e per la continuità dei servizi essenziali, si rende necessario che il soggetto distributore dell'energia elettrica sul territorio comunale, la società Ireti, provveda con immediatezza alla revisione e all'adeguamento dei propri piani, procedure e modelli organizzativi di gestione delle emergenze, al fine di garantire la massima tempestività nell'individuazione e risoluzione dei guasti e il più rapido ripristino possibile del servizio di erogazione dell'energia elettrica, in condizioni compatibili con la tutela dell'incolumità pubblica, della sicurezza urbana e della continuità dei servizi essenziali". Il documento cita un elenco di problemi conseguenti ai blackout, "che incidono significativamente sulla sicurezza, salute pubblica, economia locale e qualità della vita dei residenti", e sollecita Ireti a dichiarare lo stato di emergenza, facendosi carico del coordinamento dei rinforzi operativi ritenuti utili e necessari.