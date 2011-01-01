Maturità: presidi, "serve riflessione su modalità organizzative dell'esame"

"L'ondata di calore che sta interessando gran parte del Paese sta creando condizioni di forte disagio per studenti, commissari e personale scolastico impegnati negli esami": ad affermarlo è Antonello Giannelli, presidente nazionale dei presidi di Anp. «In numerosi istituti le temperature nelle aule superano livelli che rendono difficile mantenere la necessaria concentrazione e garantire il benessere psicofisico di tutti i partecipanti". «L'emergenza climatica non può più essere considerata un evento episodico», commenta Giannelli. «È necessario avviare una riflessione strutturale sull'edilizia scolastica e sulle modalità organizzative degli esami di maturità, affinché il diritto allo studio e il diritto alla salute siano sempre garantiti. Mi riferisco sia al modo di intendere gli ambienti scolastici e didattici con l'introduzione di sistemi modulabili che, per quanto riguarda l'edilizia, a un migliore efficientamento energetico. E una maggiore flessibilità sul numero di candidati da esaminare ogni giorno", precisa Giannelli. In questo quadro, l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e il progressivo ricorso a fonti di energia pulita non sono opzioni rinviabili: rappresentano al tempo stesso una risposta concreta al disagio termico e un investimento di lungo periodo sulla sostenibilità del sistema. Le risorse già disponibili — a partire da quelle del Pnrr — e quelle future devono essere orientate con priorità verso questo obiettivo.» «Nel frattempo - conclude il presidente di Anp - possiamo suggerire qualche accorgimento per consentire uno svolgimento delle prove quanto più possibile in condizioni di sicurezza: anticipare l'orario delle prove orali alle prime ore del mattino, utilizzare — ove disponibili — locali climatizzati diversi dalle aule ordinarie e assicurare la fornitura di acqua a tutti i presenti.»