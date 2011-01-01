Rapina tre donne in centro a Novara, arrestato dalla polizia

Un giovane di 21 anni di nazionalità marocchina, irregolare in Italia, è stato arrestato dalla Volante della polizia con l'accusa di aver rapinato tre donne nel centro cittadino di Novara, a breve distanza di tempo l'una dall'altra. Dopo aver avvicinato le vittime alle spalle, si era impossessato con violenza delle collane che indossavano, per poi allontanarsi rapidamente. Un passante che aveva tentato di prestare aiuto a una vittima, che ha riportato lesioni, e di seguire il fuggitivo, era stato colpito dal 21enne con uno spray urticante, riportando temporanei problemi respiratori e irritazione agli occhi. Dato l'allarme, una pattuglia aveva incrociato il giovane, che alla vista degli agenti era fuggito nelle vie limitrofe. Ne era nato un inseguimento durante il quale il giovane scavalcava recinzioni e si nascondeva all'interno di aree verdi. Nel corso della fuga, il giovane ha inoltre lanciato un grosso sasso contro uno degli operatori senza colpirlo e, una volta raggiunto, avrebbe tentato di utilizzare la bomboletta di spray al peperoncino contro gli agenti, ma era ormai scarica. Il giovane è stato bloccato dopo una breve colluttazione nel corso della quale ha opposto resistenza, tentando di colpire gli agenti con calci e gomitate e minacciandoli. È stato arrestato per rapina aggravata e continuata e resistenza a pubblico ufficiale.