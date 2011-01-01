Esperto, caldo torrido per 11 giorni, mai un'ondata così lunga

Potrebbe durare complessivamente fino a 11 giorni, l'ondata di calore che da circa una settimana ha portato un caldo torrido sull'Italia, soprattutto settentrionale, e temperature estreme in Spagna e Francia: "finora non ne è mai stata registrata una così lunga", dice all'Ansa Bernardo Gozzini, direttore del consorzio Lamma del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Nelle regioni del Centro Nord si stanno registrando da sei giorni temperature superiori a 35 gradi e probabilmente questa situazione potrebbe protrarsi fino a martedì 30 giugno. Di conseguenza la durata complessiva dell'attuale ondata di calore sarebbe la più lunga mai registrata in Italia", dice ancora l'esperto. "Questa durata così prolungata a giugno è un'anomalia, aggiunge, così come lo è stata l'ondata di calore di fine maggio". Solo fra il primo e il 2 luglio la temperatura potrebbe scendere a causa dell'ingresso di aria fredda dall'Atlantico: "se queste previsioni saranno confermate, solo allora le temperature scenderanno, ma l'aria fredda potrebbe portare con sé instabilità, con probabili temporali".