Incidente in raffineria, in rianimazione il lavoratore investito
Resta riservata la prognosi del 35enne ricoverato in Rianimazione all'ospedale Maggiore di Novara, rimasto vittima di un incidente sul lavoro questa mattina nella raffineria Sarpom di San Martino di Trecate. Sono in corso indagini da parte dello Spresal per stabilire la dinamica del sinistro: secondo le prime ricostruzioni l'uomo, mentre lavorava alla manutenzione di uno dei grandi serbatoi della raffineria, sarebbe stato investito da un mezzo pesante di movimentazione. In un primo momento le sue condizioni erano parse di media gravità, poi la situazione si è aggravata.