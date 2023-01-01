Radicali, da 3 anni Regione non risponde a petizione per riforma acqua

"Il 22 marzo 2023 militanti e dirigenti radicali piemontesi hanno sottoscritto e presentato, a norma dello statuto della Regione Piemonte, una petizione popolare con l'analisi della situazione idrica regionale e concrete proposte di riforma del governo dell'acqua, per fare fronte alle continue emergenze dovute all'innalzamento delle temperature. Malgrado gli obblighi regionali i proponenti non sono stati mai contattati, mai auditi, mai ascoltati. Oggi quelle proposte dovrebbero diventare obiettivi immediati di una task-force regionale per metterle in atto immediatamente". Lo dichiarano i Radicali. Dichiarazione di Igor Boni (Presidente di Europa Radicale) e Samuele Moccia (Coordinatore dell'Associazione radicale Adelaide Aglietta): "Il Po boccheggia per il gran caldo - affermano Igor Boni, presidente di Europa Radicale, e Samuele Moccia, coordinatore dell'Associazione radicale Adelaide Aglietta - ma anche per prelievi idrici fuori controllo per l'irrigazione. E' infatti l'agricoltura il settore che utilizza e consuma il maggior quantitativo di acqua. Da decenni proponiamo un radicale cambio di passo nelle tecniche irrigue per ridurre i consumi in agricoltura, con la riduzione drastica delle tecniche a sommersione e scorrimento e l'introduzione di sistemi di irrigazione innovativi che vengono da decenni utilizzati altrove: irrigazione a goccia (dove possibile), irrigazione cosiddetta "a pivot" o a pioggia, fertirrigazione localizzata anche su colture come il mais in sostituzione della pratica dello "scorrimento superficiale" enormemente più dispendiosa. Le colture fortemente idroesigenti come riso e mais non sono più sostenibili nelle attuali estensioni e serve un cambio colturale e culturale".