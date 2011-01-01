FIANCO DESTR

Novara, il centrodestra sbatte fuori i vannacciani

La maggioranza che sostiene Canelli espelle i tre consiglieri vicini a Vannacci dopo settimane di scontri, mozioni di sfiducia e accuse. Mentre a Roma si discute se aprire le porte a Futuro Nazionale, sotto la Cupola di San Gaudenzio la risposta è arrivata: No

Mentre a Roma il centrodestra continua a interrogarsi se Futuro Nazionale debba o meno entrare nella coalizione alle prossime Politiche, sotto la Cupola di San Gaudenzio la discussione è già chiusa. E anche piuttosto brutalmente.

I tre consiglieri novaresi vicini a Roberto Vannacci – Michele Ragno, Mauro Gigantino e Maurizio Nieli – sono stati ufficialmente scaricati dalla maggioranza che sostiene il sindaco Alessandro Canelli. Un foglio firmato dai capigruppo di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Forza Novara ha messo nero su bianco ciò che da settimane era evidente nei corridoi di Palazzo Cabrino: la convivenza era finita da tempo, mancava soltanto il certificato di morte.

E non è un passaggio qualunque. Perché Novara non è soltanto una delle roccaforti storiche del centrodestra piemontese. È anche la città amministrata da Canelli, l’esponente leghista più in vista e apprezzato, unico piemontese presente nel nuovo tavolo nazionale di coordinamento del Carroccio. Se qualcuno cercava un’indicazione politica sul futuro rapporto tra il centrodestra e il movimento del generale, da Novara ne arriva una piuttosto esplicita.

Dal caso De Grandis alla resa dei conti

In realtà la rottura non nasce oggi. Da mesi i rapporti tra i tre consiglieri e il resto della coalizione erano scivolati in una spirale di polemiche, interrogazioni, accuse reciproche e scontri sempre più personali. L’epicentro dello scontro era diventato il vicesindaco Ivan De Grandis, bersaglio di un cannoneggiamento politico pressoché quotidiano culminato nella mozione di sfiducia presentata proprio dagli ex esponenti di Fratelli d’Italia oggi approdati nell’universo vannacciano. Una pressione continua che aveva finito per produrre il mini-rimpasto deciso dal sindaco Canelli: la delega allo Sport era passata all’assessora Elisabetta Franzoni, mentre De Grandis aveva mantenuto il ruolo di numero due dell'amministrazione assumendo Patrimonio, Verde pubblico, Promozione turistica, Gemellaggi, Marketing territoriale, Smart City e Transizione digitale.

Una scelta che Canelli aveva motivato con l'esigenza di riportare serenità nell'azione amministrativa e che lo stesso De Grandis aveva definito «assolutamente sofferta», parlando apertamente di una vera e propria «ossessione» politica nei suoi confronti.

È su questo terreno già incendiato che si è svolto il consiglio comunale destinato a consumare la rottura definitiva. Dopo la comunicazione del sindaco sul riassetto delle deleghe, Michele Ragno liquida la ricostruzione di Canelli come «una beffa» e addirittura «apologia dell’ipocrisia». Il capogruppo di Alleanza Novarese-Futuro Nazionale è andato all’attacco senza mezze misure, sostenendo che l’autonomia dei consiglieri sarebbe ormai soffocata da «tre o quattro persone nelle segreterie dei partiti», accusate di decidere tutto al posto degli eletti.

Lo scontro è salito ulteriormente di tono quando Mauro Gigantino, tornando sulla vicenda dei rifiuti speciali del vecchio manto sintetico dello stadio Piol, ha chiesto di mettere immediatamente ai voti la mozione di sfiducia nei confronti di De Grandis. Di fronte ai richiami del presidente del consiglio comunale Edoardo Brustia Ragno, Gigantino e Maurizio Nieli hanno abbandonato polemicamente l’aula con quest’ultimo che, uscendo, si è rivolto al sindaco con un perentorio: «Vergognati e dimettiti».

Testacoda

La scena successiva è quella che convince definitivamente la maggioranza a chiudere ogni margine di convivenza. Quando il consiglio arriva alla votazione sugli equilibri di bilancio, i tre consiglieri rientrano infatti in aula e annunciano il loro voto favorevole al provvedimento, rivendicando anzi di continuare a far parte della maggioranza. «Condividiamo le azioni della giunta per il bene di Novara», afferma Ragno. È proprio questo apparente testacoda a far saltare definitivamente gli equilibri politici. Come osserva il consigliere leghista Arduino Pasquini, è difficile dichiararsi fedeli alla giunta pochi minuti dopo aver chiesto le dimissioni del sindaco e rilanciato la sfiducia contro il suo vice: «Come si può dichiarare fedeltà alla giunta pochi minuti dopo aver intimato al sindaco di dimettersi?».

È quella domanda a trasformarsi nel detonatore della decisione politica maturata poche ore dopo. I capigruppo di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Forza Novara firmano infatti la nota con cui accusano i tre consiglieri di essersi ormai collocati fuori dal perimetro di una forza di governo e li dichiarano, «senza se e senza ma», fuori dalla maggioranza. Soprattutto contestano quella che definiscono l’ambiguità di chi continua a proclamarsi parte della maggioranza comportandosi sistematicamente da opposizione. Fino alla conclusione che chiude ogni spazio di trattativa. «Da oggi li consideriamo senza se e senza ma fuori dalla maggioranza di governo della nostra città».