SCENTRATI

Sapore di Salis per Portas, Orlando corteggia i Moderati

L'ex ministro sotto la Mole per parlare di automotive ma a margine vedrà il leader della formazione centrista per tessere la terza gamba del campo largo voluta dal Nazareno. L'obiettivo è occupare lo spazio, "sterilizzare" Renzi e preparare la coalizione per le Politiche

Sarà a Torino per parlare di motori e, approfittando dei motori, proverà a dare qualche colpo alla carrozzeria del centrosinistra. Il convegno sull’automotive sarà la parte visibile della trasferta di Andrea Orlando sotto la Mole. Quella invisibile, ma assai più interessante, riguarda il cantiere della nuova gamba centrista del campo largo: un progetto benedetto dal Nazareno, ispirato da Goffredo Bettini e pensato per rendere Matteo Renzi sempre meno indispensabile.

Dietro l’incontro di lunedì prossimo, 29 giugno agli Artigianelli – insieme all’ex segretaria della Cgil Susanna Camusso e al responsabile economico del Pd Antonio Misiani – si muove un’operazione molto più ampia: dare forma alla componente civica e moderata del centrosinistra, sottraendo spazio (e possibili mire egemoniche) al bullo di Rignano

Del resto è stato lo stesso Orlando, ieri a Coffee Break su La7, a spiegare con una franchezza inconsueta il senso delle manovre in atto. Renzi, ha detto, “è parte di questo progetto centrista”, ma “non può essere esaustivo”. Ovvero, serve un contenitore più grande, capace di occupare quello spazio senza consegnarne le chiavi al leader di Italia Viva. In altre parole, sterilizzarne il peso negoziale.

Il correntone prepara il terreno

Orlando non arriverà soltanto nelle vesti di responsabile nazionale delle Politiche industriali del Partito Democratico, e con il pesante cursur honorum governativo (ministro dell’Ambiente nel governo Letta, della Giustizia nei governi Renzi e Gentiloni e del Lavoro con Mario Draghi). La trasferta in riva al Po coincide con una fase politica che lo vede tra i protagonisti del nuovo assetto interno del Pd.

Fallito il tentativo di conquistare la presidenza della Liguria, il leader storico di Dems (Democrazia, Europa, Società) ha infatti trasformato la propria sconfitta in un investimento politico nazionale. Alla fine del 2025 la sua componente si è alleata con AreaDem di Dario Franceschini e con gli ex Articolo 1 di Roberto Speranza dando vita al cosiddetto “correntone”, la maxi-area di maggioranza nata ufficialmente durante la tre giorni di Montepulciano, nel novembre dello scorso anno. Un’operazione pensata per blindare la leadership di Elly Schlein, ma anche per condizionarne la linea politica. È da quella stessa cabina di regia che oggi prende forma il progetto di allargare il campo largo verso il centro.

Il puparo Bettini

Formalmente il progetto si chiama Progetto Civico Italia ed è stato lanciato dall’assessore ai Grandi Eventi di Roma Alessandro Onorato. Ma se la fotocopia di Malagò (prototipo del generone romano) è il promotore, la regia è di Goffredo Bettini. Lo storico dirigente romano da anni è il teorico dell’asse stabile tra Pd e Movimento 5 Stelle; ora prova ad aggiungervi un terzo pilastro, quello dei civici, dei moderati e dei riformisti, così da occupare lo spazio centrista prima che finisca fagocitato da Renzi.

Onorato, del resto, ha costruito il suo movimento proprio partendo dagli amministratori. Sindaci, consiglieri comunali, liste civiche. Una forza che rivendica il “buon senso”, parla di sicurezza, imprese e sviluppo economico e punta a diventare una rete su tutto il territorio nazionale.

La corte a Portas

Ed è qui che entra in scena Torino. Perché Orlando, oltre al convegno sull’automotive, vedrà Giacomo Portas, per tutti Mimmo. Il leader dei Moderati rappresenta un tassello fondamentale del mosaico. Il suo movimento, nato a Torino nel 2005, per anni è stato il “partito di scorta” del centrosinistra piemontese, uno zatterone per transfughi e apolidi. Portas è stato eletto per tre legislature alla Camera nelle liste del Partito Democratico, salvo poi rompere con il Nazareno. Oggi è quanto mai trasversale: sostiene Alberto Cirio in Regione, ma fa parte della maggioranza del sindaco Stefano Lo Russo a Palazzo Civico. E nella cena di martedì scorso al Brigantino con il governatore e il notaio Andrea Ganelli l’ha nuovamente confermato: un po’ di qua, un po’ di là, pur di farsi corteggiare. E farlo sapere ai giornali. Appuntamento quest’ultimo talmente “riservato” e carico di prospettive politiche che al tavolo, trai gli illustri commensali, sedeva pure il direttore dello Spiffero.

Tra Orlando e Portas esiste inoltre un rapporto personale consolidato. I due hanno condiviso per anni i banchi della Camera e il leader dei Moderati fu tra i sostenitori dell’ex ministro nelle primarie del Pd del 2017. Adesso quella vecchia amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.

Secondo i retroscena, Bettini e Orlando immaginano proprio i Moderati come la base piemontese del nuovo progetto civico nazionale. Con un incentivo tutt’altro che marginale: uno scranno in Parlamento. Per Portas o, eventualmente, per un suo uomo (o donna, potrebbe essere l’attuale assessora di Palazzo civico Carlotta Salerno).

Dal Partito dei contadini

Per decenni, negli ambienti dell’ex Pci, i Moderati venivano liquidati con un soprannome poco lusinghiero: il “partito dei contadini” polacchi, richiamo ironico allo Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, il Partito Popolare Unito della Polonia comunista, formazione satellite creata per dare un’apparenza pluralista al regime. Oggi quello stesso soggetto politico potrebbe diventare il nucleo domestico della “terza gamba” del campo largo.

Portas, però, non sembra intenzionato a sciogliere subito la riserva. Tiene le mani libere. Anche perché, appena due giorni dopo l’arrivo di Orlando, Torino ospiterà Pina Picierno per il lancio di Spazio Pubblico: un’altra tessera del complicato puzzle centrista.

E se il volto fosse donna?

C'è poi un retroscena che a Roma viene raccontato con sempre maggiore insistenza. Non è affatto scontato che il volto nazionale del nuovo progetto resti Alessandro Onorato. Anzi, sempre più osservatori indicano una possibile frontwoman: Silvia Salis.

La sindaca di Genova continua a mostrarsi prudente. Rifugge l’idea di guidare correnti e boccia le primarie, coltivando un profilo che molti leggono come una preparazione a obiettivi ben più alti. Chi la conosce la descrive come molto ambiziosa e già proiettata verso Palazzo Chigi. L’ipotesi è che possa prestare il proprio volto al progetto civico negoziando, in cambio, un pacchetto di candidature parlamentari con cui iniziare a costruire una propria rete politica nazionale. Raccontano che stia già effettuando una ricognizione tra amministratori di piccoli e medi comuni.

L’indizio che porta a Salis

C’è poi un particolare che, negli ambienti politici, viene considerato molto più di una coincidenza. A curare la comunicazione di Onorato è Marco Agnoletti, uno dei più conosciuti e apprezzati spin doctor italiani. Storico portavoce di Matteo Renzi ai tempi di Palazzo Vecchio e della successiva ascesa nazionale, Agnoletti ha lavorato anche con Dario Nardella, Stefano Bonaccini e Sara Funaro. Nel 2016 ha fondato Jump Comunicazione, agenzia specializzata in campagne elettorali, media relations e corporate communication. E chi figura anche tra i suoi più recenti clienti? Silvia Salis, ovviamente. Una casualità che alimenta più di un sospetto.

Insomma, dietro la missione torinese di Orlando non c’è soltanto il futuro dell’automotive. E per fortuna, per l’automotive. C’è il tentativo di dare una forma politica a quel centro che il Pd considera indispensabile per vincere le prossime elezioni. Un centro che, nelle intenzioni di Bettini e dello stesso Orlando, dovrà essere abbastanza largo da far salire Renzi a bordo, ma non da consentirgli di mettere le mani sul volante.