FdI, il Piemonte confermi formalmente il suo sostegno alla Tav

"Le nuove divisioni emerse all'interno del cosiddetto campo largo sul futuro della Torino-Lione dimostrano ancora una volta quanto sia necessario che il Consiglio regionale del Piemonte riaffermi con chiarezza la propria posizione a favore di un'infrastruttura fondamentale per il futuro del nostro territorio". A dirlo il capogruppo e il vice capogruppo di FdI, Carlo Riva Vercellotti e Roberto Ravello, annunciando la presentazione di un ordine del giorno che impegna la Regione a confermare il proprio sostegno alla realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione e delle opere connesse. "La Torino-Lione non è una bandiera di partito - affermano -, ma una scelta strategica per il Piemonte, per il sistema produttivo regionale e per il ruolo del nostro territorio nei grandi corridoi europei della mobilità e della logistica. Chiediamo dunque che il Consiglio regionale ribadisca formalmente il valore economico, occupazionale, logistico e ambientale dell'opera, confermando una posizione che negli anni ha rappresentato un punto fermo delle istituzioni piemontesi". I due consiglieri auspicano che "tutte le forze politiche che in questi anni hanno riconosciuto l'importanza della Torino-Lione sappiano confermare con il voto quella convinzione. Il Piemonte ha bisogno di infrastrutture, collegamenti e investimenti, non di passi indietro".