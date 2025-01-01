Gdf Piemonte e Valle d'Aosta, oltre 41.500 interventi

Sono stati oltre 41.500 gli interventi e 2.850 le indagini eseguiti dalla guardia di finanza in Piemonte e Valle d'Aosta tra il 2025 e i primi cinque mesi del 2026 per il contrasto agli illeciti economico-finanziari e alle infiltrazioni della criminalità nell'economia. I dati sono stati illustrati oggi a Torino, nella sede del Comando regionale Piemonte-Valle d'Aosta di corso IV Novembre, in occasione del 252/o anniversario della fondazione del Corpo. Nel periodo preso in esame le Fiamme Gialle hanno individuato 604 evasori totali, completamente sconosciuti al fisco, e 2.787 lavoratori in nero o irregolari. Sul fronte del contrasto all'evasione fiscale sono state inoltre svolte 715 indagini di polizia giudiziaria che hanno portato alla denuncia di 1.570 persone per reati tributari, di cui 27 arrestate. Le indagini hanno consentito di sequestrare oltre 50 milioni di euro quale profitto di evasione e frodi fiscali e di bloccare crediti d'imposta inesistenti per circa 8,2 milioni di euro. Per quanto riguarda la tutela della spesa pubblica, sono stati effettuati 3.414 interventi, di cui 1.086 sui progetti finanziati dal Pnrr, per verificare contributi, finanziamenti e appalti pubblici per oltre 324 milioni di euro. Le frodi accertate ai danni dei bilanci nazionale e dell'Unione europea superano i 64 milioni di euro, mentre i danni erariali contestati nell'ambito di 438 indagini ammontano a oltre 140 milioni di euro. Nel contrasto alla criminalità economica sono stati eseguiti 3.130 interventi antiriciclaggio con la denuncia di 486 persone e sequestri per oltre 26 milioni di euro. Sequestrati inoltre oltre 185 milioni di prodotti contraffatti o non sicuri e denunciati 462 responsabili. Quanto ai traffici illeciti sono stati sequestrati oltre 374 chilogrammi di sostanze stupefacenti. Il Soccorso alpino della Guardia di finanza ha effettuato nel 2025 314 interventi, portando in salvo 338 persone e recuperando 70 salme. Nei primi cinque mesi del 2026 gli interventi sono stati invece 121, con 238 persone soccorse e 26 salme recuperate.