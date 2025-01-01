Torino ospita il congresso mondiale dell'ingegneria dei biosistemi

Dal 24 al 26 giugno il Politecnico di Torino ospita il Joint Cigr-EurAgEng World Congress 2026, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati all'ingegneria dei biosistemi. L'evento riunisce oltre 750 ricercatori, tecnici, professionisti e rappresentanti del mondo accademico provenienti da più di 60 Paesi e vede la presentazione di 684 contributi scientifici presentati da università, centri di ricerca, imprese e istituzioni impegnati nello sviluppo di soluzioni innovative per il settore agricolo e agroalimentare. L'organizzazione locale è affidata alla professoressa Patrizia Busato del Politecnico di Torino e al professor Remigio Berruto dell'Università di Torino. Il Comitato Scientifico internazionale è presieduto da Fedro Zazueta, professore emerito di Ingegneria Agraria e Biologica della University of Florida. "Ospitare al Politecnico di Torino il Joint Cigr-EurAgEng World Congress 2026 conferma il ruolo del nostro Ateneo come punto di riferimento internazionale per il confronto sulle grandi sfide dell'innovazione. Le tecnologie emergenti che saranno al centro del congresso non rappresentano soltanto opportunità di sviluppo, ma strumenti concreti per affrontare temi cruciali come la sicurezza alimentare, la gestione sostenibile delle risorse e la transizione ecologica. È questo il valore della ricerca: trasformare la conoscenza scientifica in soluzioni per la società", commenta la vicerettrice per l'Innovazione scientifico-tecnologica del Politecnico di Torino, Giuliana Mattiazzo. "Le grandi sfide che caratterizzano il nostro tempo - dalla sicurezza alimentare alla sostenibilità ambientale, dalla gestione delle risorse idriche all'adattamento ai cambiamenti climatici - richiedono approcci interdisciplinari e una collaborazione sempre più stretta tra ricerca, innovazione tecnologica e società" dichiara la professoressa Luisella Celi, vicerettrice per la ricerca dell'Università di Torino. Nei cento anni di storia della Cigr, questa è soltanto la seconda volta che il congresso mondiale viene organizzato in Italia, dopo l'edizione ospitata a Milano nel 1994. Il tema dell'edizione 2026, Emerging Technologies and Innovation in Biosystems Engineering (Tecnologie emergenti e innovazione nell'ingegneria dei biosistemi), richiama alcune delle principali sfide che interessano oggi agricoltura e agroalimentare: sicurezza alimentare, cambiamento climatico, gestione delle risorse idriche, bioeconomia, energie rinnovabili e trasformazione digitale. Particolare rilievo è dedicato all'intelligenza artificiale applicata all'agricoltura, alla robotica, all'agricoltura di precisione, alla sostenibilità ambientale e alla gestione efficiente delle risorse naturali.