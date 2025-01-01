Con caldo estremo temporali di calore, ma l'afa rimane

Sole e temperature da record, ma anche temporali di calore. Le previsioni per i prossimi giorni confermano che il picco di questa seconda ondata di calore dell'anno in Italia sarà tra domenica e lunedì prossimi, con le temperature che supereranno i 40°C, ma indicano anche che lo scenario meteorologico sarà caratterizzato da temporali in tutto il Paese che, peraltro, non riusciranno ad abbassare le temperature e l'umidità. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, "a far riflettere è la geografia di questo caldo: non stiamo parlando delle aree interne della Sicilia o della Sardegna, ma di città come Firenze e Parma, nel cuore della Toscana e dell'Emilia. Nel frattempo, metropoli come Milano continueranno a soffrire in un clima che oscilla tra il tropicale, il super tropicale e l'equatoriale". A giudizio dell'esperto, "siamo lontani dai mesi di giugno del secolo scorso, quando sotto la Madonnina ci si godeva giornate a 32°C e si riposava con notti fresche a 17°C. La nostra percezione si è talmente assuefatta all'eccesso che, paradossalmente, oggi accogliamo una previsione di 34°C come una buona notizia, definendola una 'rinfrescata'". Nel dettaglio: Giovedì 25. Al Nord: sole e caldo, temporali più isolati sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo, qualche isolato temporale sui rilievi. Al Sud: sole e caldo, temporali di calore, anche forti, sui rilievi, anche di Sardegna e Sicilia. Venerdì 26. Al Nord: sole e caldo, temporali isolati sulle Alpi. Al Centro: soleggiato, qualche isolato temporale sui rilievi. Al Sud: alcuni temporali sui monti. Sabato 27. Al Nord: sole e caldo, temporali isolati sulle Alpi di confine. Al Centro: caldo intenso, rari temporali. Al Sud: alcuni temporali sui monti. Tendenza: anticiclone subtropicale sempre più forte, tra domenica e lunedì punte di 40°C.