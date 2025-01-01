Dal week-end si prevede incremento della circolazione stradale

In occasione dell'ultimo fine settimana di giugno e in quelli del mese di luglio, si prevede il consueto incremento della circolazione stradale connesso alla stagione estiva e per le prime partenze per periodi di vacanza; è probabile che in questi fine settimana il traffico in fase di partenza si distribuisca con spostamenti a iniziare dal pomeriggio del venerdì e si mantenga intenso per la giornata del sabato e per la domenica mattina, tenendo conto anche degli spostamenti giornalieri a breve raggio. Lo rende noto Viabilità Italia. In merito ai flussi veicolari di rientro, si prevede un consistente aumento nel pomeriggio di domenica e residualmente nella mattinata di lunedì, con una sovrapposizione al traffico quotidiano di inizio settimana. A Roma, la concomitanza con la festività dei Santi Patroni Pietro e Paolo, potrebbe incrementare ulteriormente gli spostamenti dalla Capitale di domenica 29 giugno. Al fine di fornire ai cittadini informazioni utili per favorire partenze consapevoli e per aumentarne la sicurezza, Viabilità Italia, che monitorerà costantemente le condizioni di percorribilità della rete viaria di interesse nazionale, ha messo a disposizione documenti consultabili sul sito internet www.poliziadistato.it, tra cui il calendario con i bollini di traffico con indicazione delle fasce orarie di divieto di circolazione per i veicoli di portata superiore alle 7.5 t. Il calendario 2026 delle limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nel periodo estivo, per i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, prescrive le seguenti fasce di divieto: - domenica 28 giugno dalle 07.00 alle 22.00; - sabato 4 luglio dalle 08.00 alle 16.00; - domenica 5 luglio dalle 07.00 alle 22.00; - sabato 11 luglio dalle 08.00 alle 16.00; - domenica 12 luglio dalle 07.00 alle 22.00; - sabato 18 luglio dalle 08.00 alle 16.00; - domenica 19 luglio dalle 07.00 alle 22.00; - venerdì 24 luglio dalle 16.00 alle 22.00; - sabato 25 luglio dalle 08.00 alle 16.00; - domenica 26 luglio dalle 07.00 alle 22.00; - venerdì 31 luglio dalle 16.00 alle 22.00. Gli enti proprietari e concessionari stradali provvederanno comunque a rimuovere i cantieri di lavoro temporanei e adotteranno tutte le misure necessarie per minimizzare l'impatto sulla circolazione di quelli inamovibili, conclude la nota.