Fimmg Piemonte, firmare accordo case comunità è essere protagonisti

"Per garantire l'operatività delle 1.038 Case di Comunità entro la scadenza del 30 giugno è necessario tenere insieme almeno tre principali esigenze: la sostenibilità del lavoro dei medici di medicina generale, la necessità del Paese di raggiungere gli obiettivi previsti dal Pnrr e il dovere di evitare la restituzione di ingenti somme di denaro che avrebbe conseguenze pesantissime sul finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e quindi sulla salute e le tasche dei cittadini". Lo afferma la Fimmg del Piemonte. "Di fronte alla complessità degli scenari, la Fimmg, ancora una volta, ha scelto un ruolo di responsabilità - viene aggiunto -: essere presente sui tavoli dove si decidono le condizioni di lavoro dei medici difendendo il ruolo di architrave del sistema sanitario territoriale proprio della medicina generale. Firmare vuol dire essere protagonisti dentro il processo decisionale, per governarlo al meglio e non subirlo con imposizioni dall'esterno. Non firmare un accordo faticosamente trovato con la parte pubblica vuol dire chiamarsi fuori, non governare i processi, subire inevitabilmente le imposizioni. Le case di comunità".