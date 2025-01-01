Guardia di finanza, nel Vco scoperti 91 evasori totali dal 2025

Sono 91 gli evasori totali scoperti dalla guardia di finanza nel Verbano-Cusio-Ossola nel 2025 e dei primi cinque mesi di quest'anno. Il dato è stato reso noto in occasione del 252/o anniversario della fondazione delle Fiamme gialle. Negli ultimi diciassette mesi gli interventi di contrasto agli illeciti economico finanziari sono stati 4.600,130 le deleghe di indagini dell'autorità giudiziaria. Per quanto riguarda il lavoro irregolare, sono stati scoperti 50 datori che impiegavano 70 persone in nero e 45 in modo irregolare. Per quanto riguarda i reati tributari, 27 persone sono state denunciate nell'ambito di indagini che hanno consentito di scoprire frodi fiscali per 87 milioni di euro di redditi occultati. Sono stati inoltre scoperti 27 milioni di Iva evasa. Per quanto riguarda l'evasione fiscale internazionale, sono stati scoperti 35 milioni di euro occultati: al confine con la Svizzera sono stati scoperti 61 beni di lusso non dichiarati e accertate 300 violazioni per il trasporto di valuta con sequestro per 111 mila euro e multe per 317 mila. Quasi tutti i percettori di reddito di cittadinanza controllati (28 su 29) sono risultati irregolari, come 18 di 25 percettori di assegno di inclusione, le cui frodi ammontano a circa 600 mila euro. Diciotto le persone denunciate per riciclaggio e autoriciclaggio per 2,4 milioni di euro complessivi. Gli accertamenti patrimoniali antimafia hanno riguardato dieci individui. Poco più di un quintale, infine, la droga sequestrata, a cui si aggiungono 140 mila prodotti non sicuri o riportanti la falsa indicazione del Made in Italy.