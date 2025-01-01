SUMMIT

Antibes parla piemontese.

Ma Salvini diserta la Tav

Il vertice che prova a ricucire l'asse Roma-Parigi mette sul tavolo gli interessi strategici del Piemonte, dall'aerospazio alla Torino-Lione. Presenti i ministri piemontesi Crosetto e Pichetto. Assente invece il leader leghista che manda Rixi: va a promuovere un francobollo

Ci sono due ministri piemontesi seduti al tavolo dove Italia e Francia provano a ricucire anni di incomprensioni: Guido Crosetto e Gilberto Pichetto Fratin. Sul menu del vertice intergovernativo di Antibes, quasi cinque anni dopo la firma del Trattato del Quirinale, ci sono infatti proprio i dossier che più interessano il Piemonte: la difesa, l’aerospazio, l’energia e le grandi infrastrutture. Compresa quella Torino-Lione che Matteo Salvini continua a rivendicare a parole ma sulla quale, nel giorno in cui si firmano gli accordi con Parigi, preferisce non metterci la faccia.

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture ha infatti deciso di disertare il trentaseiesimo vertice Italia-Francia. Al suo posto ci sarà il viceministro Edoardo Rixi, che almeno di porti, ferrovie e trasporti si occupa quotidianamente. Salvini, invece, alla stessa ora sarà impegnato a Roma alla presentazione della moneta celebrativa degli ottant’anni della Vespa. Una scelta che pesa tanto più perché tra gli accordi destinati a essere sottoscritti figurano proprio quelli sulla Torino-Lione, oltre alla linea Marsiglia-Genova, al traforo del Frejus e al tunnel del Colle di Tenda.

Crosetto e Pichetto al centro

Per il Piemonte, invece, la rappresentanza è di primissimo piano. Crosetto segue il dossier più delicato, quello della cooperazione militare tra Roma e Parigi, destinata a tradursi in una road map comune per il periodo 2026-2031. Pichetto è invece protagonista sul fronte energetico, dove Italia e Francia sigleranno anche una cooperazione sul nucleare civile e sui mini reattori modulari. Ma soprattutto c’è un altro settore che parla sempre più piemontese: lo spazio.

Il vertice sancirà infatti una dichiarazione d’intenti sul progetto Bromo, la joint venture tra Leonardo, Airbus e Thales destinata a rafforzare la cooperazione europea nell'industria spaziale. Non è un dettaglio per Torino, dove Leonardo rappresenta uno dei pilastri del distretto aerospaziale piemontese e dove tutta la filiera guarda con interesse crescente all’integrazione industriale con la Francia. Non a caso, a margine del summit, è prevista anche la visita allo stabilimento di Thales Alenia Space di Cannes, una delle aziende simbolo della collaborazione italo-francese proprio nel settore spaziale.

Appeasementi Macron-Meloni

Dopo anni di rapporti complicati, culminati in frequenti scontri politici e diplomatici, Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron tentano di riportare il rapporto tra Roma e Parigi su basi più pragmatiche. L’obiettivo dichiarato dall’Eliseo è “tornare alla realtà concreta dei fondamentali”, rafforzando la cooperazione nei comparti della difesa, dell’energia, dello spazio e delle infrastrutture. Una necessità che poggia anche sui numeri: nel 2025 l’interscambio commerciale tra i due Paesi ha superato i 100 miliardi di euro.

La foto che Salvini non vuole

La defezione del leader leghista, spiegano fonti diplomatiche, non ha sorpreso troppo l’Eliseo. Dopo anni di attacchi personali a Macron – dall’“ipocrita” al “piccolo Napoleone”, passando per il celebre invito ad “attaccarsi al tram” – una stretta di mano davanti ai fotografi sarebbe risultata quanto meno imbarazzante. Così, proprio nel giorno in cui si rilancia la cooperazione sulla Torino-Lione, l’uomo che più di tutti negli ultimi mesi ha rivendicato la difesa della Tav sceglie di non esserci. A rappresentare il ministero sarà Rixi. E, almeno stavolta, a parlare di infrastrutture ci sarà qualcuno che di infrastrutture si occupa davvero.