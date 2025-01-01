SANITÀ

Cup del Piemonte, tutto da rifare.

Il Tar annulla la gara d'appalto

Accolto il ricorso della società seconda in graduatoria. La sentenza impone la rivalutazione delle offerte. Tutte le criticità della proceduta gestita da Azienda Zero diretta da Leli. Un appalto da 7,2 milioni. I tempi già biblici adesso si allungano ancora

Ennesima tegola sul nuovo Cup del Piemonte. Anzi, a dirla tutta, stavolta sull’ormai fin troppo atteso sistema di prenotazione della sanità è l’intero tetto a crollare. Il Tar ha infatti accolto il ricorso presentato dalla società Engineering, risultata seconda in graduatoria nella gara, disponendo l’annullamento del contratto con cui Azienda Sanitaria Zero aveva assegnato l’appalto da 7,2 milioni di euro al raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Gpi.

Tutto da rifare, o quasi, dopo la decisione dei giudici amministrativi che, nella sentenza, scrivono tra l’altro che «il ricorso e i motivi aggiunti vanno accolti, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione e retrocessione della procedura alla fase di valutazione della sostenibilità e congruità delle offerte».

Sempre nella sentenza, a proposito del modo in cui la procedura di gara è stata condotta da Azienda Zero, all’epoca diretta da Adriano Leli, si legge che «il semplice raffronto tra le richieste di chiarimenti avanzate dalla stazione appaltante e i riscontri forniti dall’aggiudicataria evidenziano che l’approfondimento circa la congruità e sostenibilità dei costi del personale a partita Iva non poteva ritenersi soddisfacente, poiché l’operatore economico aveva fornito quale unico elemento aggiuntivo un mero preventivo, senza allegare altra documentazione o chiarimenti metodologici a supporto dei propri conteggi; la stazione appaltante, pertanto – proseguono i giudici del Tar – avrebbe dovuto insistere per l’ottenimento di quegli stessi elementi valutativi che aveva in precedenza ritenuto mancanti, invece di concludere il subprocedimento di verifica dell’anomalia, incorrendo così in un errore che ha viziato la successiva aggiudicazione».

Leggi la sentenza

Ostentata sicurezza

Un quadro assai diverso da quello che era stato descritto, con eccessiva sicurezza e ostentata tranquillità, dall’allora vertice della Super Asl, anche quando più di un intoppo era emerso proprio nel corso della procedura di gara. La stessa linea tenuta di fronte al ricorso, con il prosieguo dell’attività da parte della società aggiudicataria, aveva indotto a supporre una certa tranquillità sull’esito della vicenda giudiziaria da parte dei vertici della sanità regionale.

Oggi, di fronte alla sentenza, dal Grattacielo, in una nota, si spiega che «la Regione Piemonte prende atto della sentenza del Tar Piemonte relativa alla procedura per il Nuovo Centro Unico di Prenotazione regionale e conferma la volontà di dare immediata esecuzione a quanto disposto dal giudice amministrativo».

La Regione incassa il colpo

Nella stessa nota diffusa dall’ufficio stampa dell’assessore Federico Riboldi si aggiunge che «in coerenza con la decisione del Tar, la commissione esaminatrice avvierà da subito la rivalutazione della sostenibilità e congruità dell’offerta aggiudicataria, con l’obiettivo di completare il percorso entro trenta giorni, nel pieno rispetto delle regole di gara, della trasparenza amministrativa e dell’interesse pubblico. La priorità resta chiara: garantire ai cittadini piemontesi un sistema di prenotazione moderno, efficiente, affidabile e capace di sostenere concretamente il governo delle liste d’attesa».

Tempi ancora più lunghi

Per la Regione «la sentenza non mette in discussione la necessità strategica del nuovo Cup regionale, ma richiede un supplemento di valutazione tecnica sulla congruità dell’offerta. La Regione e Azienda Zero agiranno quindi con tempestività, rigore e responsabilità, assicurando che ogni passaggio sia svolto nel rispetto delle indicazioni del giudice».

E se dal Grattacielo si sostiene che «non ci sarà alcun arretramento sull’obiettivo politico e amministrativo», è altrettanto evidente come la sentenza di oggi, conseguenza degli errori procedurali rilevati dal Tar, rallenterà ancora, e non di poco, un percorso partito male e proseguito peggio.