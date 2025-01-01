Garcea (Fi): "Dopo i blackout anche la festa di San Giovanni una delusione"

"Dopo settimane segnate dai blackout che hanno lasciato al buio interi quartieri di Torino, il 'periodo nero' dell'amministrazione Lo Russo sembra non conoscere fine". Lo afferma il vicecapogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Domenico Garcea, commentando lo spettacolo pirotecnico di San Giovanni. "Anche lo spettacolo pirotecnico di San Giovanni, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, ha suscitato più di una perplessità tra i tanti cittadini presenti in piazza - spiega Garcea -. Del resto, è stato lo stesso direttore artistico ad ammettere che lo spettacolo non si è svolto come previsto". "Più che un episodio isolato, appare come l'ennesimo tassello di una città che sembra aver smarrito la capacità di trasformare le grandi occasioni in momenti all'altezza delle aspettative", afferma. "Dopo i blackout elettrici, arriva anche il 'blackout' della festa patronale. Una coincidenza che racconta, forse meglio di tante parole, il momento che sta vivendo Palazzo Civico: un'amministrazione che continua a promettere molto, ma che sempre più spesso è costretta a fare i conti con una realtà ben diversa da quella dei comunicati e delle conferenze stampa", conclude Garcea.