Asl Vercelli attiva centralino per pazienti privi di medico

E' attivo da oggi un nuovo centralino dell'Asl di Vercelli dedicato ai pazienti rimasti senza medico. Secondo i dati forniti dall'Ordine provinciale di Vercelli, ad oggi il territorio vercellese è carente di 33 professionisti, in particolar modo nelle aree più montane e periferiche. Il servizio resta attivo da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 15. Questo canale può essere usato solo dagli assistiti senza medico per una serie di richieste, dalle prescrizioni di farmaci salvavita a visite differibili, fino all'avere informazioni chiare sulle soluzioni temporanee e sugli ambulatori straordinari attivi sul territorio. "L'attivazione di questo nuovo canale dedicato rappresenta un passo concreto per garantire una risposta più tempestiva ed efficace ai cittadini che, in questa fase, si trovano senza un medico di riferimento - dichiara il Direttore Generale, Marco Ricci -. Abbiamo voluto strutturare un servizio organizzato e accessibile, in grado di assicurare una presa in carico reale delle esigenze, in particolare per le situazioni più delicate. L'obiettivo è accompagnare gli assistiti con continuità, fornendo indicazioni chiare e soluzioni operative sul territorio. Nel frattempo da parte dell'Asl resta sempre attiva la ricerca di nuovi medici da inserire nelle aree rimaste scoperte".