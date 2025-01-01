Classificazione montana, 8 Comuni ricorrono al Quirinale per stop decreto

Si amplia il fronte dei Comuni contrari al decreto attuativo sulla classificazione dei Comuni montani. Otto amministrazioni locali hanno presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica chiedendo di fermare l'iter e una revisione radicale dei criteri. I ricorsi, con gli stessi contenuti di quelli già depositati al Tar del Lazio da centinaia di Comuni, contestano criteri ritenuti irragionevoli e incompleti, disparità di trattamento tra territori simili, carenze nell'istruttoria e nella partecipazione degli enti locali, oltre a possibili contrasti con principi costituzionali e diritto europeo. A rivolgersi al Quirinale sono i Comuni di Casalvecchio di Puglia (Foggia), Bonassola (La Spezia), Archi (Chieti), Calci (Pisa), Castel Viscardo (Terni), Sciolze (Torino), Fratta Todina (Perugia) e Saluzzo (Cuneo). "È necessaria una revisione profonda dei criteri, superando un'impostazione fondata quasi esclusivamente sull'altimetria", ha detto la sindaca di Calci, Valentina Ricotta, chiedendo parametri che tengano conto di servizi, infrastrutture, condizioni demografiche e fragilità economico-sociali. "Non si tratta di rivendicare privilegi, ma equità e coerenza nelle politiche pubbliche", ha aggiunto. Per il segretario generale di Autonomie locali italiane (Ali), Valerio Lucciarini De Vincenti, "il Dpcm atteso non è stato emanato" e il confronto politico ha aperto spazi per un ripensamento. "Si deve sperare in una revisione radicale prima che la giustizia amministrativa intervenga", ha concluso.