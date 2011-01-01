Violenza sessuale a Torino, 2 arresti

Due uomini, un 34enne e un 40enne, entrambi di origine marocchina, senza fissa dimora, sono stati arrestati in un'operazione congiunta di polizia e carabinieri con l'accusa di violenza sessuale di gruppo. I due, secondo la ricostruzione degli inquirenti, lo scorso aprile nella stazione di Porta Susa avrebbero avvicinato una cinquantaduenne della provincia di Cuneo e dopo averla condotta in un parco nei pressi dello scalo ferroviario, avrebbero abusato di lei. Successivamente, la donna, alla quale in ospedale erano stati diagnosticati 15 giorni di prognosi, aveva formalizzato una denuncia nei confronti dei due aggressori facendo scattare le indagini congiunte di polizia e carabinieri. Il 34enne è stato fermato alcune notti fa a Bardonecchia, in Valsusa, il 40enne era già stato rintracciato e arrestato dagli investigatori a fine maggio, a Chivasso, nel torinese. Entrambi sono ora in carcere, a Torino e Ivrea.